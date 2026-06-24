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Nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, ngày 24/6, Công an xã Lương Sơn phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Sơn tổ chức tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng cho cán bộ, nhân viên đơn vị.
Tham gia lớp tập huấn có lãnh đạo, cán bộ tín dụng, kế toán, thủ quỹ, lực lượng bảo vệ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Sơn.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu được phổ biến tình hình an ninh trật tự liên quan đến hoạt động ngân hàng; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng cướp tài sản tại các tổ chức tín dụng trong thời gian gần đây; đồng thời được hướng dẫn các biện pháp nhận diện đối tượng nghi vấn, kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và khách hàng.
Công an xã Lương Sơn tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm cướp ngân hàng đến cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Sơn.
Chương trình tập huấn giúp cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lương Sơn nâng cao ý thức cảnh giác, được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng ngừa, phát hiện và xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo hoạt động ngân hàng thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng, từ đó bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tín dụng chính sách, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Đinh Thắng
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