Tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2025

Trong 2 ngày 12-13/11, tại Khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ du lịch cho các cán bộ, lao động thuộc các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội truyền đạt 3 chuyên đề trọng tâm về nghiệp vụ du lịch, gồm: Kinh doanh lưu trú du lịch; các văn bản liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch; quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. Song song với lý thuyết, học viên còn được hướng dẫn thực hành các kỹ năng nghiệp vụ quan trọng như lễ tân, buồng phòng, pha chế, phục vụ tại quầy bar, kỹ năng tổ chức du lịch cộng đồng và nghệ thuật ẩm thực, những yếu tố góp phần tạo nên trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng tập trung giới thiệu các tiêu chí mới về du lịch xanh, xây dựng khách sạn xanh; phương pháp bảo vệ, quản lý và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên môi trường cùng ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và vận hành du lịch.

Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội truyền đạt chuyên đề trọng tâm về nghiệp vụ du lịch

Thông qua lớp tập huấn, các học viên có cơ hội cập nhật kiến thức chuyên môn mới, nắm bắt xu hướng phát triển của ngành trong thời kỳ hội nhập; rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu, từ khâu đón tiếp, phục vụ, chăm sóc khách hàng đến quản lý, vận hành cơ sở lưu trú theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; bồi dưỡng kỹ năng mềm như giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, kiểm soát cảm xúc, giúp người lao động nâng cao tác phong nghề nghiệp, ứng xử văn minh, thân thiện với du khách.

Lớp tập huấn còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành liên kết chuỗi sản phẩm dịch vụ đa dạng và chất lượng cao. Qua đó, không chỉ giúp các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, làm mới sản phẩm, dịch vụ, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch địa phương chuyên nghiệp, văn minh và hấp dẫn hơn trong mắt du khách trong và ngoài nước.

Thuý Hường