Tập trung phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; phấn đấu đến năm 2030 xã Yên Thủy đạt xã nông thôn mới nâng cao

Xã Yên Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị, gồm: Thị trấn Hàng Trạm, xã Lạc Thịnh và xã Phú Lai với tổng diện tích tự nhiên 76,189km2, quy mô dân số 24.012 người. Đây là khu vực trung tâm của huyện Yên Thủy (cũ), có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển KT-XH. Phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nhiệm kỳ 2020-2025, xã Yên Thủy đạt được nhiều thành tựu, là tiền đề quan trọng bước sang giai đoạn mới có nhiều bứt phá.

Khu vực trung tâm xã Yên Thủy được đầu tư hạ tầng khang trang, đồng bộ

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 111,757 tỷ đồng. Tổng giá trị sản phẩm đạt 2.724,86 tỷ đồng. Trong đó: Công nghiệp - xây dựng chiếm 37%; dịch vụ - thương mại chiếm 46%; nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 64,86 triệu đồng, cao gấp 1,54 lần so với năm 2020; vốn đầu tư thực hiện 5 năm đạt 456,03 tỷ đồng, đạt 151,89% so với mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Công tác lao động, việc làm, đào tạo nghề luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,14%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 37,59%. Hiện nay, 100% xóm, khu phố có nhà văn hóa; thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh; số người luyện tập thể thao thường xuyên, số gia đình thể thao tăng hằng năm. Đến hết năm 2025, toàn xã có 11/17 xóm đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn kiểu mẫu, xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP.

Trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm có trên 87% đảng viên, trên 82% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến nay, Đảng bộ có 66 tổ chức Đảng trực thuộc với tổng số 2.238 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2025-2030 với nhiều thời cơ, thuận lợi, xã Yên Thủy đặt ra mục tiêu thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 10% trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đến năm 2030 đạt 3.300 tỷ đồng. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2030 đạt 236 doanh nghiệp. Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của địa phương, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân làm động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống Nhân dân. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Cùng với đó, xã tập trung phát triển công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, bền vững và hiệu quả, ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, tiêu hao ít nhiên liệu, hiệu suất cao. Đẩy mạnh tiểu thủ công nghiệp và làng nghề gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp; thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện giải phóng mặt bằng cho các nhà đầu tư triển khai các công trình, dự án trên địa bàn như: Dự án hạ tầng khu công nghiệp Lạc Thịnh, dự án sản xuất thức ăn chăn nuôi, dự án sản xuất giày và đồ chơi trẻ em... Hoàn thiện các quy hoạch, định hướng để đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình, trật tự xây dựng theo quy định.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Yên Thủy đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, xã huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ. Mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030 là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xã Yên Thủy quyết tâm khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bùi Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Thủy