Tập trung phát triển kinh tế tư nhân

Những năm gần đây, cùng với chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước, xã Sông Lô đã có nhiều giải pháp cụ thể nhằm tạo môi trường thuận lợi để các hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh và doanh nghiệp phát triển. Từ một địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp truyền thống, đến nay kinh tế tư nhân ở Sông Lô đã từng bước khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Sản xuất gạch lát vỉa hè tại Công ty TNHH sản xuất và vật liệu xây dựng Tiến Đại Phát tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Xác định rõ kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế, Đảng ủy, UBND xã Sông Lô đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích người dân mạnh dạn khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân được đẩy mạnh, giúp người dân nắm bắt kịp thời thông tin về vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xúc tiến thương mại.

Thực tế cho thấy, từ các hộ sản xuất nhỏ lẻ ban đầu, đến nay trên địa bàn xã đã hình thành nhiều cơ sở kinh tế tư nhân hoạt động đa dạng các lĩnh vực như tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, vận tải, chế biến nông sản và ngành nghề truyền thống. Các cơ sở này không chỉ góp phần làm phong phú cơ cấu kinh tế của địa phương mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động nông thôn, nhất là lao động trung niên và phụ nữ.

Một trong những điểm sáng tiêu biểu trong phát triển kinh tế tư nhân của xã Sông Lô là mô hình sản xuất đồ nội thất mây nhựa của anh Nguyễn Thanh Hải. Xuất phát từ nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm nội thất, đồ gia dụng có độ bền cao, mẫu mã hiện đại, anh Hải đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, học hỏi kỹ thuật đan mây nhựa từ các địa phương có nghề phát triển.

Ban đầu, cơ sở chỉ sản xuất nhỏ lẻ các mặt hàng như bàn ghế mây nhựa, giỏ trang trí, kệ để đồ phục vụ thị trường trong tỉnh. Nhờ chú trọng cải tiến mẫu mã, đảm bảo chất lượng sản phẩm và giữ uy tín với khách hàng, đến nay cơ sở đã mở rộng quy mô sản xuất, ký kết được nhiều đơn hàng ổn định với các cửa hàng nội thất và khu du lịch sinh thái trong và ngoài tỉnh.

Hiện, cơ sở sản xuất mây nhựa của anh Hải tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Vào thời gian cao điểm sản xuất, cơ sở còn thu hút thêm lao động thời vụ, góp phần giải quyết việc làm cho người dân nông thôn, đặc biệt là lao động trẻ. Việc phát triển mô hình mây nhựa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho hộ sản xuất mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng ngành nghề phi nông nghiệp trên địa bàn xã.

Cùng với các ngành nghề thủ công, lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn xã cũng ghi nhận sự phát triển tích cực của khu vực kinh tế tư nhân. Nhận thấy nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường ngày càng tăng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang hạ tầng giao thông, Công ty TNHH Sản xuất và vật liệu xây dựng Tiến Đại Phát mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung và gạch lát vỉa hè theo công nghệ hiện đại. Các sản phẩm của công ty đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ bền, mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn và các xã lân cận.

Cơ sở sản xuất đồ nội thất mây nhựa của anh Nguyễn Thanh Hải góp phần đa dạng hóa ngành nghề và nâng cao thu nhập trong khu vực kinh tế tư nhân.

Hiện nay, công ty duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động địa phương. Không chỉ cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng trong xã, sản phẩm gạch không nung và gạch lát vỉa hè của cơ sở còn được tiêu thụ tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Việc hình thành và phát triển các cơ sở sản xuất mây nhựa, vật liệu xây dựng góp phần đa dạng hóa loại hình kinh tế tư nhân ở xã Sông Lô, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh tiểu thủ công nghiệp, lĩnh vực thương mại, dịch vụ cũng ghi nhận sự phát triển rõ nét. Các hộ kinh doanh dịch vụ vận tải, hàng tiêu dùng, dịch vụ ăn uống... ngày càng tăng cả về số lượng và quy mô. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng phương thức kinh doanh hiện đại, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài xã.

Đánh giá về vai trò của kinh tế tư nhân, đồng chí Phùng Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Phát triển kinh tế tư nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong những năm qua. Xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ sản xuất, kinh doanh phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có. Thông qua phát triển kinh tế tư nhân, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo thống kê, đến hết năm 2025, toàn xã Sông Lô có gần 60 doanh nghiệp, hơn 200 cơ sở kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cơ bản. Xã có 11 hợp tác xã chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, dịch vụ.

Những kết quả đạt được cho thấy, phát triển kinh tế tư nhân ở xã Sông Lô đã đi đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tiếp cận vốn, đào tạo nghề và xúc tiến thương mại, qua đó tạo thêm động lực để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Hoàng Hương