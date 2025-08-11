Tập trung phòng trừ sâu bệnh hại bưởi xuất khẩu

Theo thống kê sơ bộ, tỉnh Phú Thọ hiện có trên 11.900 ha bưởi, trong đó diện tích đã cho thu hoạch là 10.915ha, sản lượng năm 2025 ước đạt 186 ngàn tấn. Cây bưởi tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh, đem lại giá trị cao trong phát triển kinh tế vườn đồi.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 2.295ha được cấp mã số vùng trồng (MSVT), trong đó có 65 MSVT xuất khẩu với diện tích trên 671 ha; 171 MSVT nội địa với diện tích khoảng 1.624 ha. Năm 2023-2024, toàn tỉnh đã xuất khẩu được 135 tấn bưởi sang các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, EU, Vương Quốc Anh. Năm 2025, mặc dù mặt hàng rau quả không chịu áp lực lớn đối với thuế suất tại Hoa Kỳ do thị trường xuất khẩu rất đa dạng, nhưng cũng bị ảnh hưởng do biến động chung của thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn.

Người trồng bưởi ở xã Bằng Luân phun thuốc phòng trừ sinh vật gây hại cho bưởi

Bưởi là loại cây có nhiều đối tượng sinh vật gây hại (SVGH) mạnh, ảnh hưởng lớn tới năng suất, chất lượng sản phẩm; cũng như có nhiều SVGH là đối tượng kiểm dịch của các nước nhập khẩu. Việc chăm bón đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật và nguồn gốc, chủng loại vật tư sử dụng, nhất là đối với thuốc BVTV.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế từ trồng bưởi và mở rộng thị trường xuất khẩu, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính đề nghị UBND các xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát đối với các cơ sở trồng bưởi xuất khẩu trên địa bàn; phối hợp với Chi cục trong tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các cơ sở trồng bưởi thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong phòng trừ một số SVGH cho bưởi xuất khẩu. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến một số đối tượng SVGH như sau:

Ruồi đục quả (phổ biến và nguy hiểm nhất là ruồi đục quả Phương Đông) là đối tượng thuộc diện kiểm dịch thực vật trên quả bưởi xuất khẩu sang các thị trường EU, Hoa Kỳ; Bệnh đốm nâu (do nấm Phyllosticta citriasiana gây hại): Quả bị bệnh làm giảm mẫu mã, không đủ điều kiện xuất khẩu; Rệp sáp: Là đối tượng thuộc diện kiểm dịch thực vật của nhiều nước như Australia, New Zealand; Bệnh loét: Bệnh do vi khuẩn Xanthomonas citri pv.citri gây ra, là đối tượng kiểm dịch của EU....

Để bảo đảm chất lượng, năng suất cho các vùng trồng bưởi xuất khẩu, Chi cục Trồng trọt và BVT đề nghị UBND các xã có diện tích trồng bưởi phục vụ mục tiêu xuất khẩu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các chủ vườn, HTX thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thu nhặt hết các quả thối, rụng đem tiêu hủy, chôn lấp, xử lý; Bao quả bằng túi lưới và giữ nguyên cho đến khi thu hoạch; Dùng bẫy dính màu vàng để diệt sâu, bọ trưởng thành; bẫy lồng sử dụng hóa chất để dẫn dụ và tiêu diệt các loại ruồi, bướm; Cắt tỉa, tạo tán cho cây thông thoáng, đủ ánh sáng để sinh trưởng, phát triển tốt đồng thời hạn chế sự lây lan, phát triển của bào tử nấm; bón phân cân đối, đủ về lượng, đúng về chủng loại, đúng lúc; sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc hóa học để bảo vệ môi trưởng, bảo đảm các yêu cầu theo hàng rào kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu...

Quân Lâm