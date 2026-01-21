Tập trung trí tuệ, quyết tâm tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 21/1, Đại hội làm việc tại hội trường, thảo luận các Văn kiện. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên thảo luận.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Phiên họp sáng đã có 15 đại biểu thuộc các đoàn đại biểu các Đảng bộ tham gia phát biểu tham luận, gồm: Bộ Quốc phòng; Đảng bộ Chính phủ; Bộ Công an; Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; thành phố Hà Nội; Đảng ủy Quốc hội; Ban Tổ chức Trung ương; Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Ngoại giao; Thành phố Hồ Chí Minh; phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Báo cáo tổng kết 40 năm công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa và định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Các ý kiến thống nhất cho rằng đây là những văn kiện có tầm nhìn chiến lược, kế thừa được thành tựu lịch sử và mở ra con đường phát triển mạnh mẽ cho dân tộc trong tương lai.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đã thảo luận sâu về việc xây dựng Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đại biểu nhấn mạnh, đây không chỉ là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là nhân tố then chốt giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình cho phát triển kinh tế, gắn kết chặt chẽ với nền an ninh Nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng và việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khẳng định là nền tảng, động lực quan trọng nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, không khí thảo luận diễn ra sôi nổi với mục tiêu tìm ra các giải pháp đột phá nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nhiều giải pháp chiến lược đã được đề xuất, từ việc quyết liệt phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đến việc xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Vai trò của các đầu tàu kinh tế cũng được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là định hướng đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho cả nước.

Đáng chú ý, các thảo luận không chỉ dừng lại ở tầm vĩ mô mà còn đi sâu vào thực tiễn tại cơ sở. Đại hội đã lắng nghe và phân tích các kiến nghị nhằm tháo gỡ điểm nghẽn kinh tế tại các địa phương cũng như những kinh nghiệm quý báu về chuyển đổi số trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại cơ sở. Sự kết hợp giữa tư duy chiến lược và thực tiễn hành động tại địa phương đã cho thấy quyết tâm của toàn Đảng trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực và hiệu quả nhất.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh thăm Triển lãm ảnh “Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục thảo luận tại hội trường. 15 tham luận của các đại biểu đến từ đoàn đại biểu của các Đảng bộ: Lâm Đồng; đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp; phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh; đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang; tỉnh Sơn La; tỉnh Cần Thơ; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; các cơ quan Đảng Trung ương; thành phố Huế đã tập trung làm rõ các nhiệm vụ chiến lược trên nhiều lĩnh vực, từ củng cố hệ thống chính trị tại vùng dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế xanh gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững; xây dựng địa phương hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng; phát triển kinh tế biển bền vững gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo - Động lực mới cho tăng trưởng xanh và nâng cao đời sống Nhân dân... đến quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Qua đó minh họa và góp phần làm rõ thêm nội dung các văn kiện của Đại hội.

Nhiều ý kiến tham luận nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế tài chính, hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; khẳng định sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam cùng việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo... là nền tảng quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đinh Vũ