Tập trung xây dựng Tu Vũ trở thành xã Nông thôn mới nâng cao

Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập 3 đơn vị hành chính là các xã: Tu Vũ, Đồng Trung, Hoàng Xá thành một đơn vị hành chính mới. Bước vào hành trình mới, Đảng bộ, chính quyền xã quyết tâm xây dựng Tu Vũ trở thành xã Nông thôn mới nâng cao sau sáp nhập.

Trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế của 3 xã (trước sáp nhập) luôn giữ được đà tăng trưởng; hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nâng cấp, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên.

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xây dựng Nam Tiến của gia đình ông bà Thiện Huyền ở Khu công nghiệp xã Hoàng Xá (cũ) nay là xã Tu Vũ chuyên sản xuất tấm tôn lợp phục vụ xây dựng trên địa bàn và các vùng lân cận, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương

Có được kết quả đó nhờ quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ 3 xã cũ đã tổ chức quán triệt, tập trung lãnh, chỉ đạo, vận dụng và cụ thể hóa triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện (cũ) sát với tình hình thực tiễn, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đồng thời phấn đấu đưa Tu Vũ trở thành xã Nông thôn mới nâng cao.

Những năm qua, thực hiện khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp, xã đã tập trung tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân mở rộng sản xuất, dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, các gia trại, trang trại; mời gọi công ty, doanh nghiệp liên kết với nông dân đầu tư thực hiện một số khâu trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giúp nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng hiệu quả kinh tế so với cây lương thực, làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp chuyển từ sản xuất truyền thống thu nhập thấp sang sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao thu nhập của người dân.

Đến nay giá trị bình quân trên 1ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 125,5 triệu/ha; thu nhập bình quân đầu người tăng so với mục tiêu đại hội (Tu Vũ 54,3 triệu/người/năm; Đồng Trung 62,9 triệu/người/năm; Hoàng Xá 58,9 triệu/người/năm).

Được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội đưa chúng tôi đến thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nghĩa ở khu Tu Vũ, bên căn nhà khang trang, vừa rót chén trà mời khách, bà Nghĩa vừa hồ hởi cho biết: “Chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội xã được triển khai đến người dân rất kịp thời. Từ vốn vay hơn 100 triệu đồng, gia đình tôi đã đầu tư làm mô hình trang trại kinh tế tổng hợp VAC, đến nay đã cho thu nhập tốt, cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi hơn. Bản thân tôi rất phấn khởi và biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các chính sách, tạo việc làm, tăng thu nhập”.

Từ vốn vay hơn 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội xã, bà Nguyễn Thị Nghĩa ở khu Tu Vũ đã đầu tư mô hình trang trại kinh tế tổng hợp VAC tăng thu nhập cho gia đình.

Cùng với đó, xã cũng đã tranh thủ mọi nguồn lực và khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy nhanh các chương trình, dự án trên địa bàn, vận động Nhân dân, huy động nguồn lực, hiến đất đai, hoa màu, vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng hàng nghìn mét đất ở, đất nông nghiệp, đối ứng kinh phí hàng chục tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, phục vụ cho sản xuất.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Diện mạo nông thôn được đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Đến nay, xã có 5 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đạt kế hoạch Nghị quyết Đại hội, các tiêu chí xã đạt đạt chuẩn NTM nâng cao được nâng lên (Tu Vũ đạt 11/19; Đồng Trung 18/19; Hoàng Xá 17/19 tiêu chí). Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đuợc quan tâm chỉ đạo thực hiện, toàn xã mới có 5 sản phẩm OCOP 3 sao.

Bên cạnh việc khai thác tiềm năng, lợi thế, xã tích cực thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn. Trong 5 năm đã tập trung đầu tư xây dựng 80 công trình, trị giá 385,5 tỷ đồng. Ngoài ra đã huy động sự đóng góp của Nhân dân để cải tạo, nâng cấp 28,29km đường giao thông ngõ xóm trị giá 9,81 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp, xã hội hóa để sửa chữa, nâng cấp khuôn viên và công trình phụ trợ nhà văn hóa các khu dân cư trị giá 6,24 tỷ đồng. Ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia; cấp ủy, chính quyền xã tranh thủ huy động từ các nguồn hợp pháp khác để từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng Tu Vũ trở thành xã Nông thôn mới nâng cao sau sáp nhập, thời gian tới, xã Tu Vũ tiếp tục tập trung thực hiện khâu đột phá về phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích Nhân dân mở rộng sản xuất, dồn đổi, tích tụ tập trung đất đai; xây dựng vùng sản xuất chuyên canh, thu hút các công ty, doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Mở rộng hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh trên nền tảng số. Phát triển du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng, gắn với du lịch tâm linh, tiếp tục phát triển đa dạng, phong phú sản phẩm du lịch...

Sau sáp nhập đã mở ra nhiều cơ hội để xã Tu Vũ khai thác tiềm năng kinh tế và du lịch, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên và văn hóa truyền thống, đồng thời phấn đấu xây dựng Tu Vũ trở thành xã Nông thôn mới nâng cao.

Đinh Tú