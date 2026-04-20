Thác Mu - Điểm hẹn du lịch cuối tuần

Từ tháng 4 đến tháng 9 là khoảng thời gian lý tưởng để khám phá danh thắng thác Mu - ngọn thác 6 tầng đổ xuống từ trên cao, sở hữu vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Thuộc địa phận xóm Mu Khướng - xã Ngọc Sơn, thác Mu là một phần của thượng nguồn suối Mu, bắt nguồn từ những mạch nước ngầm âm thầm chảy trôi trong dãy núi Trường Sơn, nơi những dòng nước trắng xóa đổ ào xuống từ điểm cao khoảng hơn 1000m so với mặt nước biển.

Đứng từ chân thác, du khách được chiêm ngưỡng trọn vẹn 6 tầng thác nối tiếp nhau, trùng trùng điệp điệp, vừa hoang sơ mà cũng không kém phần lãng mạn. Đặc biệt, hồ nước hình thành dưới chân thác do tác động mài mòn của dòng chảy chính đã trở thành địa điểm du lịch tự nhiên độc đáo.

Theo những người dân sinh sống gần thác Mu, vẻ đẹp ấn tượng của thác được phát hiện bởi những phượt thủ. Sau đó, cảnh quan nơi đây ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách. Nhiều blog du lịch trong nước, quốc tế ca ngợi thác Mu là một trong những con thác đẹp nhất Việt Nam.

Với khoảng cách từ Hà Nội đến đây khoảng 3 giờ đồng hồ, đường đến điểm du lịch thác Mu đã mở rộng và bê tông hóa, đảm bảo hạ tầng thuận tiện cho hành trình khám phá. Anh Nguyễn Đức Việt - phường Nghĩa Đô (Hà Nội) chia sẻ: Tôi chọn 2 ngày cuối tuần để vừa trải nghiệm tắm thác, vừa chìm đắm trong không gian hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên. Dịp này, lượng nước dồi dào, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Tôi thỏa sức bơi lội, vui chơi, “trốn nóng” mùa hè.

Không chỉ nổi tiếng bởi thác Mu được ví như chốn bồng lai tiên cảnh, những cảnh đẹp khác nằm trong hệ sinh thái đa dạng cũng đang được địa phương đưa vào khai thác, như hang Mu sở hữu hệ thống thạch đá, thạch nhũ có tuổi đời hàng nghìn năm và hình dáng độc đáo, huyền bí; “thảo nguyên” bãi Bùi ở xóm Khộp với không gian xanh mát, trong lành... thích hợp cho hoạt động cắm trại và các chuyến tham quan, ngắm cảnh.

Các bản làng bình yên với nếp nhà truyền thống và nét sinh hoạt văn hóa giàu bản sắc dân tộc Mường ở điểm du lịch cộng đồng thác Mu

Bên cạnh thiên nhiên kỳ thú, người dân địa phương còn bảo tồn được nếp nhà sàn truyền thống, phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực của đồng bào dân tộc Mường. Trên hành trình khám phá thiên nhiên, du khách có thể ghé thăm bất kỳ nhà dân nào đều sẽ được chào đón bằng tình cảm mộc mạc, hiếu khách.

Các homestay ở xóm Mu Khướng - xã Ngọc Sơn phục vụ nhu cầu lưu trú và cung cấp dịch vụ ẩm thực địa phương.

Kết hợp với điểm nhấn sản phẩm du lịch thác Mu, loại hình du lịch cộng đồng có bước phát triển, bắt nguồn từ nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của du khách khi đến thác. Trên địa bàn hiện có 12 cơ sở homestay tập trung tại 2 xóm Mu Khướng, Sát. Bình quân mỗi homestay đáp ứng nhu cầu lưu trú của 30 khách lưu trú, tối đa có hộ đón được 70 khách lưu trú.

Chị Emma, du khách Đức chia sẻ: Vợ chồng tôi đã lưu lại đây suốt 1 tuần, đi tắm thác Mu, suối Mu, trecking xuyên rừng và lưu trú tại nhà dân... Hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên, con người vùng đất mang đến cho chúng tôi những kỷ niệm đáng nhớ về tình cảm thân thiện, mến khách của đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động trải nghiệm gặt, đập lúa, bắt cá suối hay đan lát, dệt vải theo cách thủ công cùng dân bản.

Theo đồng chí Vũ Quốc Tam - Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền xã xác định du lịch là hướng phát triển kinh tế, thúc đẩy công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Cùng với đó, việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường có ý nghĩa quan trọng, tạo sức hút cũng như níu chân du khách khám phá, trải nghiệm.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân duy trì và phát huy vốn văn hoá vật thể, phi vật thể, xã ưu tiên hoàn thiện các thiết chế văn hoá ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ nhằm quảng bá nét đẹp văn hoá, vừa tạo điểm nhấn thu hút khách.

Bùi Minh