Thái Hòa nỗ lực giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 3 xã: Bắc Bình, Liễn Sơn, Thái Hoà thành xã Thái Hòa, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong không gian phát triển rộng mở, trong đó trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Từ việc lựa chọn hướng đi phù hợp trong sản xuất nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai đến đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần từng bước khẳng định những chuyển biến tích cực, rõ nét trên hành trình phát triển trên địa bàn.

Mô hình trồng ba kích tím hữu cơ của gia đình chị Trần Thị Hiền ở thôn Tây Sơn cho hiệu quả kinh tế cao.

Xác định nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của kinh tế địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Thái Hòa đã chú trọng định hướng Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường.

Một trong những điểm sáng nổi bật là việc đưa cây dược liệu, đặc biệt là cây ba kích tím vào sản xuất tập trung. Đến nay, toàn xã đã phát triển được hơn 30 ha ba kích tím, hình thành vùng trồng tập trung với năng suất, chất lượng ổn định. Không dừng lại ở sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, một số hộ dân còn mạnh dạn liên kết với các hợp tác xã dược liệu để tiêu thụ sản phẩm và thực hiện chế biến bước đầu.

Qua đó, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm rủi ro về thị trường. Việc phát triển cây dược liệu không chỉ giúp khai thác hiệu quả quỹ đất đồi gò trước đây chủ yếu trồng bạch đàn kém hiệu quả, mà còn phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp bền vững trong giai đoạn hiện nay.

Chúng tôi về thôn Tây Sơn - một trong những địa bàn tiêu biểu trồng cây ba kích tím cho hiệu quả kinh tế cao. Thôn hiện có 7 hộ tham gia trồng ba kích tím với tổng diện tích 8 ha. Dẫn chúng tôi tham quan vườn đồi trồng ba kích tím đang phát triển xanh tốt, chị Trần Thị Hiền - Trưởng thôn Tây Sơn chia sẻ: Đây đúng là cây xoá nghèo ở địa phương bởi với quy trình chăm sóc phù hợp, mỗi ha ba kích tím cho thu hoạch khoảng 2 tấn củ, doanh thu đạt hơn 1,1 tỷ đồng, trừ chi phí cho lãi khoảng 700 triệu đồng/ha.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân, mô hình này còn tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 30-35 lao động trong khu, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con. Nhờ phát triển sản xuất hiệu quả, đời sống Nhân dân thôn Tây Sơn ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt khoảng 64 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều khu dân cư nông thôn trước đây.

Cùng với đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, xã Thái Hòa chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, coi đây là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, xã đã tích cực lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn hỗ trợ từ huyện Lập Thạch (cũ) và đề xuất tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) xem xét hỗ trợ đối với các tuyến có ý nghĩa quan trọng trong phát triển sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh. Nhờ đó, nhiều tuyến đường liên thôn, liên khu, đường nội đồng được bê tông hóa, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản của người dân.

Hạ tầng giao thông được cải thiện không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, lưu thông hàng hóa, mà còn góp phần thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ, từng bước hình thành các mô hình kinh tế đa dạng, tạo thêm việc làm và sinh kế cho người dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thái Hòa duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới.

Hoạt động tín dụng trên địa bàn cũng diễn ra sôi động, tạo “đòn bẩy” phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn có 865 thành viên với tổng nguồn vốn hoạt động gần 152,5 tỷ đồng, tổng dư nợ cho thành viên vay đạt hơn 93,2 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện có 1.788 thành viên với dư nợ cho vay là 104,7 tỷ đồng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, diện mạo nông thôn Thái Hòa ngày càng khởi sắc. Các khu dân cư được chỉnh trang khang trang, môi trường sống được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân toàn xã hiện đạt khoảng 73 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,56%.

Đồng chí Phùng Thế Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ xuyên suốt được cấp ủy, chính quyền xã xác định là trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao, mở rộng liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển hạ tầng, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận và nỗ lực của Nhân dân, Thái Hòa đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Hồng Nhung