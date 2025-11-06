Thái Lan phê duyệt dự thảo Hiệp định ASEAN về dẫn độ

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Nội các đã phê duyệt đề xuất của Bộ Tư pháp về việc Thái Lan nộp hồ sơ ký Hiệp định ASEAN về dẫn độ.

Một hội nghị của ASEAN. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo ông Siripong, Hiệp định ASEAN về dẫn độ nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên trong khối về các vấn đề hình sự, có nhiều điểm tương đồng với các hiệp định mà Thái Lan đã ký với các quốc gia khác, trong đó quy định các điều kiện và thủ tục dẫn độ tội phạm qua biên giới ASEAN với 29 điều khoản cụ thể.

Sau khi được phê chuẩn và ban hành, hiệp định sẽ thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN, tăng cường nỗ lực chung trong cuộc chiến chống tội phạm quốc tế.

Theo đó, sẽ bảo đảm quá trình dẫn độ giữa các nước ASEAN được tiến hành hiệu quả và công bằng, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền, bình đẳng và lợi ích chung.

Hiệp định dự kiến sẽ được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM) lần thứ 13, diễn ra ngày 14-15/11 tại Manila, Philippines. Một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự sẽ là tiến độ thực thi hiệp định và thành lập nhóm công tác kỹ thuật tập trung vào việc xây dựng Công ước về chuyển giao tù nhân.

Hiệp định sẽ có hiệu lực sau 30 ngày sau khi có ít nhất 6 quốc gia thành viên ASEAN thông báo kết quả phê duyệt cho Ban Thư ký ASEAN.

