Mỹ tăng gấp 3 lần trợ cấp cho người nhập cư tự nguyện rời khỏi nước này

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 22/12 thông báo nâng mức trợ cấp lên 3.000 USD cho người nhập cư bất hợp pháp tự nguyện rời Mỹ trước cuối năm nay, kèm vé máy bay hồi hương miễn phí.

Người di cư tại khu vực Mapastepec, bang Chiapas, Mexico, trong hành trình tới Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ thông báo sẽ tăng gấp 3 lần khoản trợ cấp dành cho những người di cư chọn tự nguyện “trục xuất” khỏi Mỹ, lên mức 3.000 USD.

Thông báo cho biết khoản trợ cấp này sẽ được trao cho những người đang ở Mỹ bất hợp pháp đăng ký rời khỏi đất nước trước cuối năm nay. Khoản trợ cấp sẽ bao gồm một chuyến bay hồi hương miễn phí.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem kêu gọi những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ tận dụng cơ hội này đồng thời cảnh báo sẽ mạnh tay với những người cố tình trốn tránh.

Từ khi nhậm chức hồi tháng Một, nhằm thực hiện cam kết sẽ thực hiện các đợt trục xuất kỷ lục, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch trấn áp người nhập cư bất chấp những phản ứng trái chiều.

Mặc dù vậy, đến nay, chính quyền của ông mới hồi hương được khoảng 622.000 người, thấp hơn nhiều mức cam kết 1 triệu người nhập cư mỗi năm.

Theo các nguồn tin, trong năm 2026, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiến hành chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn với hàng tỷ USD kinh phí mới.

