Thái Lan sơ tán hơn 100.000 người dọc biên giới với Campuchia

{title}
{publish}
{head}
Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Campuchia đang leo thang.
Người dân Thái Lan mang thực phẩm, nước uống đến ủng hộ binh sỹ Thái Lan tại khu vực Đền Ta Muen Thom. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)
Sáng 25/7, Thái Lan thông báo nước này đã sơ tán hơn 100.000 người dọc biên giới với Campuchia trong bối cảnh căng thẳng tại đây leo thang.
Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn. Phó phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết tính đến 21 giờ tối 24/7, số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ quân sự gần biên giới Thái Lan-Campuchia là 14 người và 46 trường hợp bị thương.
Hiện phía Campuchia chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thương vong.
Trong diễn biến liên quan, các nguồn thạo tin cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 25/7 về các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.
Cụ thể, cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, sẽ được tổ chức kín lúc 15h chiều theo giờ địa phương (2 giờ sáng 26/7 theo giờ Việt Nam).
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân không nên tới một số khu vực của Campuchia và Thái Lan, trừ trường hợp cần thiết.
Hiện cả Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ vào sáng 24/7 tại khu vực biên giới tranh chấp.
Cuộc đụng độ nhanh chóng leo thang từ giao tranh vũ khí nhỏ thành pháo kích dữ dội tại ít nhất 6 địa điểm cách nhau 209km dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai bên suốt hơn một thế kỷ qua.
Nguồn TTXVN
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua cho biết, Nga không kỳ vọng sẽ có đột phá từ vòng đàm phán thứ ba với Ukraine.
Truyền thông Campuchia đưa tin máy bay chiến đấu F-16 của không quân Thái Lan tiếp cận các vị trí Campuchia vào ngày 24/7.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, xác nhận vụ đụng độ xảy ra tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Chính quyền Palestine đã lên án và chỉ trích gay gắt việc Quốc hội Israel ngày hôm qua (23/7) bỏ phiếu thông qua lời kêu gọi sáp nhập khu Bờ Tây chiếm...
Thay vì hành động đơn lẻ và bị kẹp giữa các siêu cường, EU và Nhật Bản hợp lực để tạo ra một khối có trọng lượng tương đương, có khả năng định hình các quy tắc, cân bằng ảnh...