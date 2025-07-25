Thái Lan sơ tán hơn 100.000 người dọc biên giới với Campuchia

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn, trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Campuchia đang leo thang.

Người dân Thái Lan mang thực phẩm, nước uống đến ủng hộ binh sỹ Thái Lan tại khu vực Đền Ta Muen Thom. (Ảnh: Phạm Hải/TTXVN)

Sáng 25/7, Thái Lan thông báo nước này đã sơ tán hơn 100.000 người dọc biên giới với Campuchia trong bối cảnh căng thẳng tại đây leo thang.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết 100.672 người từ 4 tỉnh biên giới đã được di dời đến các nơi trú ẩn. Phó phát ngôn viên Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết tính đến 21 giờ tối 24/7, số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ quân sự gần biên giới Thái Lan-Campuchia là 14 người và 46 trường hợp bị thương.

Hiện phía Campuchia chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thương vong.

Trong diễn biến liên quan, các nguồn thạo tin cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong ngày 25/7 về các cuộc đụng độ biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Cụ thể, cuộc họp, theo yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, sẽ được tổ chức kín lúc 15h chiều theo giờ địa phương (2 giờ sáng 26/7 theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân không nên tới một số khu vực của Campuchia và Thái Lan, trừ trường hợp cần thiết.

Hiện cả Thái Lan và Campuchia đều đổ lỗi cho nhau về vụ đụng độ vào sáng 24/7 tại khu vực biên giới tranh chấp.

Cuộc đụng độ nhanh chóng leo thang từ giao tranh vũ khí nhỏ thành pháo kích dữ dội tại ít nhất 6 địa điểm cách nhau 209km dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai bên suốt hơn một thế kỷ qua.

