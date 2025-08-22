Thái Lan tăng cường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi vấn đề biên giới

Chính phủ Thái Lan ngày hôm qua (21/8) tuyên bố, tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia.

Phát biểu tại phiên họp Hạ viện ngày hôm qua (21/8), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Theerarat Samrejvanich khẳng định, chính phủ Thái Lan đã cung cấp sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục đối với người dân sinh sống tại khu vực biên giới giáp với Campuchia kể từ khi xung đột bùng phát.

Thái Lan phân phối nhà lắp ghép đến người dân tại huyện Nam Yuen, tỉnh Ubon Ratchathani. Ảnh: Cục Quan hệ Công chúng Thái Lan.

Bà Theerarat Samrejvanich cho biết thêm, gần đây chính phủ đã phân bổ gói ngân sách trị giá 100 triệu Baht (tương đương khoảng 3 triệu USD) cho chính quyền 7 tỉnh biên giới giáp với Campuchia, tạo thuận lợi để người dân bị ảnh hưởng nhận hỗ trợ nhanh nhất có thể. Theo đó, những người còn cư trú ở khu vực sơ tán được trực tiếp nhận khoản tiền hỗ trợ từ ngân sách địa phương, trong khi những người đã trở về nhà được cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Chính phủ Thái Lan cũng đang tích cực hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, sớm ổn định cuộc sống. Số liệu mới cập nhật cho thấy, tại tỉnh Surin, 58/107 ngôi nhà đã được sửa chữa. Tại tỉnh Ubon Ratchathani, 129/137 nhà dân bị hư hại đã được khôi phục. Trong khi tại tỉnh Sisaket, 134/445 ngôi nhà cũng đã hoàn tất sửa chữa, đảm bảo an toàn để người dân sử dụng. Đối với những hộ gia đình có nhà ở bị hư hại nặng nề, chưa thể khắc phục, chính phủ Thái Lan đã phối hợp với các lực lượng tình nguyện xây dựng và cung cấp nhà lắp ghép để người dân sử dụng.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Theerarat Samrejvanich nhấn mạnh, hơn 40 huyện thuộc 7 tỉnh giáp biên giới với Campuchia được tuyên bố là vùng thảm họa, chính phủ sẽ tiếp tục phân bổ các gói hỗ trợ lập tức, trung hạn và dài hạn để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Thời gian gần đây, tình hình tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đang từng bước được cải thiện. Quân đội Thái Lan và Campuchia tiếp tục phối hợp tổ chức một loạt các cuộc đối thoại song phương để thảo luận và phối hợp triển khai thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, vào cuối tháng 8/2025, Chỉ huy quân khu 2 của Thái Lan và Chỉ huy Quân khu 4 của Campuchia dự kiến sẽ tổ chức họp Ủy ban biên giới khu vực (RBC). Đầu tháng 9/2025, hai nước dự kiến họp Ủy ban biên giới chung (GBC) cấp Bộ trưởng Quốc phòng tại Campuchia.

Nguồn vov.vn