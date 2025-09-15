Đạo diễn Lương Đình Dũng:

Tham vọng đưa phim kinh dị Việt vươn tầm quốc tế

“Màn come back” màn ảnh rộng với “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” - bộ phim kinh dị của đạo diễn Lương Đình Dũng mang đến nhiều tò mò với khán giả.

Cảnh rừng già Mộc Châu - một bối cảnh đẹp trong phim (Ảnh: ĐPCC)

Hé mở về những hứa hẹn từ tác phẩm điện ảnh này, đạo diễn Cha cõng con chia sẻ, sự xuất hiện chưa ấn tượng của một số phim kinh dị “made in Vietnam” thời gian qua không mặc định rằng đây là dòng phim “có lỗi” trong đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người xem. Bởi ở bất kỳ dòng phim nào, khán giả cũng luôn cần được phục vụ bằng những tác phẩm nghệ thuật chất lượng.

Đạo diễn Lương Đình Dũng đã trả lời phỏng vấn của PV Thời báo VTV xung quanh nội dung này.

Đạo diễn Lương Đình Dũng (Ảnh: NVCC)

Trở lại màn ảnh rộng với bộ phim về đề tài kinh dị ở thời điểm hiện tại, khi xu hướng thị trường điện ảnh Việt dường như đang hướng đến các bộ phim đề tài chiến tranh, lịch sử cách mạng, anh có xem đó là sự mạo hiểm?

Tôi không chạy theo xu hướng mà thường bị cuốn theo chất lượng cho mỗi bộ phim mình làm, bởi có những bộ phim hay có thể sẽ trở thành xu hướng thị trường trong một thời điểm nào đó.

Thời gian qua, mọi người có cảm giác trên thị trường điện ảnh Việt, phim kinh dị đang quá đông đảo, nhưng thực tế tôi lại cho rằng quá ít ỏi. Với nguồn chất liệu bí ẩn và kỳ thú mà chúng ta có được, điện ảnh Việt chỉ có trên dưới 30 bộ phim kinh dị từ trước tới nay thì có lẽ chưa thể đáp ứng nhu cầu xem phim của khán giả.

Mặt khác, chúng ta đang ở trong những ngày nối dài hiệu ứng của đại lễ kỷ niệm, với sức hút lớn chưa từng có của bộ phim Mưa đỏ. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng điện ảnh Việt chỉ có thế mạnh về phim chiến tranh, phim lịch sử, hay phim hài...

Cảnh trong phim “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” (Ảnh: ĐPCC)

Tôi cho rằng, để phát triển một nền điện ảnh bền vững rất cần sự đa dạng và phong phú. Ở các LHP lớn như Cannes, Oscar, dòng phim kinh dị vẫn hiện diện và giành nhiều giải thưởng. Doanh thu toàn cầu của thể loại này cũng lên tới hàng tỉ USD. Điều đó cho thấy phim kinh dị không hề thua kém các loại hình điện ảnh bom tấn khác. Có điều, làm phim kinh dị hay là rất khó, và tiềm năng nghệ thuật lẫn thương mại thì vô cùng lớn, hấp dẫn với các nhà làm phim thế giới.

Tại Việt Nam, tôi tin rằng dòng phim này cần trở thành một chiến lược quan trọng của điện ảnh. Phim kinh dị là thể loại dễ tiếp cận khán giả toàn cầu, vượt qua rào cản ngôn ngữ tốt nhất.

Ảnh: ĐPCC

Nhiều chuyên gia điện ảnh cũng cho rằng, thời gian qua có nhiều bộ phim đề tài kinh dị nhưng chất lượng chưa cao, phần lớn đánh vào thị hiếu giải trí của người xem mà chưa có chiều sâu, thông điệp giá trị. Anh suy nghĩ sao về nhận định này?

Nhận định này là điều tất yếu, bởi nhìn từ bên ngoài ai cũng có cảm giác làm phim kinh dị sẽ dễ dàng có doanh thu lớn. Thậm chí, có phim từ khâu chuẩn bị cho đến khi ra rạp chỉ thực hiện trong vài tháng, đầu tư cho nội dung không thể tốt được.

Với cá nhân tôi, trong các dòng phim thì phim kinh dị khá khó và rất nhiều thách thức để tạo nên một tác phẩm có màu sắc và sự lôi cuốn riêng biệt. Thế giới của những câu chuyện kinh dị vẫn rất rộng lớn, đặc biệt ở Việt Nam với hàng ngàn truyền thuyết dân gian. Đó là “kho” đề tài mà các nhà làm phim có thể tìm tòi, khai thác.

Diễn viên Xuân Thắng trong cảnh quay ở Động Bàn Bù (Thanh Hóa). Ảnh: ĐPCC

Tôi vẫn muốn nói lại rằng, phim kinh dị không có lỗi, điều quan trọng là làm thế nào để có những bộ phim hay, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.

Với bộ phim Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, ý tưởng, cảm hứng cũng như những thông điệp mong muốn chuyển tải là gì?

Rất nhiều những câu chuyện kinh dị mà tôi được nghe kể, có những câu chuyện nghe xong vẫn bị ám ảnh đến tận bây giờ. Ở Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, tôi lấy cảm hứng từ những câu chuyện dân gian Việt Nam, chuyện của các cụ già giữa vùng sâu thẳm kể về những điều bí ẩn, hay những con búp bê mù, cá trê ở mộ...

Đây là bộ phim đầu tiên tôi muốn chuyển tải những câu chuyện bí ẩn đó đến với khán giả. Tuy nhiên, tôi muốn phim pha đậm chất hiện đại để người xem thấy sự gần gũi, cũng như không sử dụng hình thù hóa trang kỳ quái, ánh sáng âm u để hù dọa khán giả.

Ảnh: ĐPCC

Có thể nói, Đồi hành xác là một nỗi sợ mà không có sự cảnh báo nào cho các nhân vật. Nỗi sợ trong phim không đến từ hình ảnh ghê rợn, mà từ bên trong mỗi con người. Ngoài các yếu tố đó, phim cũng có những cảnh hành động tàn khốc, với cách nhân vật sử dụng trong phim mà khán giả chưa từng nhìn thấy.

Trong nhiều bộ phim của mình, anh thường thể hiện sự cầu kỳ về lựa chọn bối cảnh. Ở bộ phim này, liệu có những bối cảnh đặc biệt chưa từng xuất hiện trên màn ảnh rộng hay không?

Tôi mê vẻ đẹp và sự khám phá mới dành cho khán giả, bởi thế tôi luôn yêu cầu cao nhất về bối cảnh. Điều đó cũng khiến tôi phải đi rất nhiều và bù lại, tôi được thấm đẫm mọi chất liệu ở nhiều vùng miền từ Nam ra Bắc.

Trong bộ phim lần này, tôi tìm đến các địa danh của Thanh Hoá, Ninh Bình, Sơn La, khoảng 50 lần để tìm ra một góc tốt nhất của thảo nguyên dứa Tam Điệp hay một góc rất lạ của khu rừng già Mộc Châu...

Thảo nguyên dứa ở Tam Điệp (Ninh Bình). Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt là động Bàn Bù ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa - nơi nghĩa quân Lam Sơn từng ẩn trú. Đó là một động dài hàng km, có nước chảy và nhũ đá kỳ vĩ, đặc biệt là gió từ rất sâu. Bối cảnh này phù hợp với bộ phim của tôi và đây cũng là lần đầu tiên động Bàn Bù được đưa lên phim điện ảnh.

Được biết trong Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại, anh có sự hợp tác với chuyên gia quốc tế. Yếu tố này có mang đến những lợi thế hay áp lực gì cho quá trình thực hiện bộ phim không?

Dự án của tôi lần này hợp tác với nhà làm phim nổi tiếng Kao Ming Cheng (Đài Loan), cùng các chuyên gia điện ảnh Hàn Quốc. Tất nhiên là áp lực, nhất là để có thể khớp được với tư duy sáng tạo của những nhà làm phim đến từ các quốc gia có nền điện ảnh nổi bật ở Châu Á.

Êkip phải cố gắng để khiến cho họ thấy được khả năng thuyết phục về chuyên môn, khiến tất cả đều hào hứng sáng tạo cho bộ phim. Ngược lại, áp lực đó sẽ giúp bộ phim có cơ hội nâng cao chất lượng hơn, đồng thời phim sẽ đáp ứng được nhiều yêu cầu khi chúng tôi phát hành ở nước ngoài.

Ảnh: ĐPCC

Anh từng chia sẻ tham vọng đưa phim kinh dị Việt vươn tầm quốc tế. Tham vọng này được cụ thể hóa như thế nào ở Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại?

Những bộ phim của chúng tôi luôn luôn bị thách thức và áp lực lớn để tạo ra những cửa mở đến với khán giả quốc tế. Bộ phim lần này cũng vậy, nhà sản xuất đặt mục tiêu và kế hoạch khá rõ ràng cho việc tiếp cận khán giả trong nước và quốc tế một cách tốt nhất, đó cũng là áp lực lớn với tôi trong tư cách một đạo diễn.

Theo thông tin của nhà sản xuất, phim kinh dị Việt Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại dự kiến được giới thiệu tại LHP Sundance ở Mỹ vào tháng 2.2026, LHP quốc tế Moskva năm 2026, cùng nhiều LHP và sự kiện quốc tế khác. Bộ phim cũng được dự kiến sẽ phát hành tại 51 quốc gia.

Xin cảm ơn đạo diễn!

Nguồn vtv.vn