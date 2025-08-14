Thắng ngược Tottenham, PSG đoạt Siêu Cup châu Âu

Bị dẫn bàn trong hiệp chính lẫn luân lưu, PSG vẫn thắng Tottenham để giành Siêu Cup châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

*Ghi bàn: Lee 85, Ramos 90“+4 - Ven 39”, Romero 48'

Tottenham dẫn 2-0 cho tới phút 84, nhưng bị gỡ hòa ở hơn 10 phút cuối trận. Vào đá luân lưu, tiền vệ Vitinha cũng sút hỏng ở lượt đầu tiên, giúp thầy trò Thomas Frank vượt lên dẫn trước. Nhưng sau đó, trung vệ Micky van de Ven và tiền đạo Mathys Tel liên tiếp đá hỏng, khiến Tottenham thua ngược 2-4 trong loạt đá luân lưu.

Sau lượt đá quyết định vào giữa cầu môn, hậu vệ Nuno Mendes chạy mừng cùng các cầu thủ PSG. Họ khoác vai nhau nhảy thành vòng tròn, vui không khác nhiều so với khi vô địch Champions League. Nhưng trận tranh Siêu Cup châu Âu có lẽ khó hơn nhiều với PSG, khi họ liên tục phải rơi vào thế rượt đuổi.

Hậu vệ Nuno Mendes (phải) reo mừng sau khi sút loạt luân lưu quyết định giúp PSG thắng Tottenham ở Siêu Cup châu Âu trên sân Friuli, thành phố Udine, Italy tối 13/8/2025. Ảnh: PA

PSG dồn ép gần như cả trận, nhưng Tottenham ghi hai bàn trước, đều tới từ những quả phạt ở giữa sân. Phút 39, thủ môn Vicario treo bóng xuống bên trái cấm địa cho Cristian Romero đánh đầu vào trong. Tân binh Joao Palhinha đá nối trúng tay thủ môn, dội xà rồi rơi ra. Van de Ven xuất hiện đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, mở tỷ số.

Đầu hiệp hai, vẫn từ một đường treo bóng từ xa của hậu vệ Pedro Porro xuống bên trái cấm địa, Romero phá bẫy việt vị và thoải mái đánh đầu mà không bị ai kèm, đưa bóng tầm thấp. Thủ thành Lucas Chevalier phản xạ không đủ nhanh, nên chạm được vào bóng vẫn không thể cứu thua.

Cú đánh đầu thành bàn thắng của Romero. Ảnh: Reuters

Tưởng như Tottenham sẽ lần đầu đoạt Siêu Cup châu Âu, khi họ dẫn 2-0 đến phút 84. Tuy nhiên, nhà vô địch Europa League không thể đứng vững trước sức ép của PSG. Phút 85, tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in sút xa đưa bóng đi sệt và chéo góc, không cho thủ môn Vicario cơ hội cản phá.

PSG tiếp tục dồn ép để gỡ hòa trong phút bù hiệp hai. Từ quả tạt của Ousmane Dembele, tiền đạo Goncalo Ramos đánh đầu cận thành về góc xa mà không bị ai theo sát. Bàn gỡ 2-2 này đưa nhà vô địch Champions League vào loạt đá luân lưu.

Chevalier từ tội đồ, thành người hùng khi đẩy được cú sút luân lưu của Van de Ven. Còn trung vệ Hà Lan rơi vào tình huống ngược lại, từ người hùng thành tội đồ của Tottenham.

Cầu thủ PSG nâng cúp. Ảnh: UEFA

Đây là lần đầu PSG đoạt Siêu Cup châu Âu, cũng là danh hiệu thứ tư của họ năm 2025. Thầy trò Luis Enrique sẽ gặp Nantes ở trận tiếp theo, vòng đầu Ligue 1 tối 17/8. Trong khi, Tottenham chỉ được nghỉ hai ngày trước khi đá với Burnley ở trận ra quân Ngoại hạng Anh ngày 16/8.

