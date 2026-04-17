{title}
{publish}
{head}
Chiều 17/4, Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Đại hội thành lập Chi hội nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Hội Nhi khoa Việt Nam cùng đại diện các bệnh viện trong khu vực.
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Tại Đại hội, Hội Nhi khoa Việt Nam đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trực thuộc Hội Nhi khoa Việt Nam. Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp về khám bệnh, chữa bệnh nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết những người làm công việc đào tạo và khám, chữa bệnh về chuyên ngành Nhi khoa; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; hỗ trợ hoạt động chuyên môn có hiệu quả, góp phần vào việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho trẻ em.
Với sự dẫn dắt về chuyên môn của các chuyên gia trong Hội Nhi khoa Việt Nam và sự chỉ đạo sát sao của các Sở Y tế, Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du miền núi phía Bắc kỳ vọng sẽ tạo nên một liên minh chuyên môn vững chắc, sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Mạng lưới nhi khoa tại tỉnh Phú Thọ sẽ phát huy vai trò nòng cốt, không chỉ làm tốt công tác tại địa phương mà còn lan tỏa, hỗ trợ hiệu quả cho các đơn vị.
Ban Chấp hành Chi hội Nhi khoa khu vực Trung du và miền núi phía Bắc gồm 17 thành viên ra mắt Đại hội.
Đại hội thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động của Chi hội và bầu Ban Chấp hành Chi hội gồm 17 thành viên. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần xây dựng mạng lưới kết nối chuyên môn bền vững giữa các cơ sở y tế trong khu vực, tạo nền tảng cho hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp điều trị liên tuyến.
Gia Thái
