Thành phố suốt 365 ngày không có tai nạn giao thông

Từ tháng 7/2024 đến nay, thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông.

Thành công của Helsinki không đến từ một sự cải tổ toàn diện mà được xây dựng từ chuỗi các điều chỉnh nhỏ nhưng nhất quán. Một trong những thay đổi quan trọng là việc hạ giới hạn tốc độ tại các khu vực đông dân cư. Từ đầu năm 2024, chính quyền thành phố đã giảm giới hạn tốc độ quanh các trường học xuống còn 30km/h. Hiện nay, hơn một nửa số tuyến đường trong thành phố áp dụng mức giới hạn này. Trước đó 50 năm, nhiều con đường tại Helsinki từng cho phép xe chạy tới 50 km/h.

Bên cạnh việc kiểm soát tốc độ, thành phố cũng đầu tư vào việc nâng cấp hạ tầng cho người đi bộ và người đi xe đạp. Các camera giám sát vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ được lắp đặt thêm ở nhiều điểm nóng. Lực lượng cảnh sát tuần tra giao thông được tăng cường hoạt động. Song song đó, hệ thống giao thông công cộng của Helsinki tiếp tục phát triển ổn định, giúp người dân hạn chế sử dụng ôtô cá nhân, giảm tải áp lực cho đường phố.

Ảnh minh họa: AI.

Các phương tiện hiện đại tại Helsinki cũng tích hợp nhiều công nghệ an toàn mới, góp phần giảm thiểu thương vong khi xảy ra va chạm. Kết hợp các yếu tố này, số vụ chấn thương giao thông ở Helsinki đã giảm mạnh, từ gần 1.000 vụ mỗi năm trong thập niên 1980 xuống chỉ còn 277 vụ trong năm qua.

Helsinki hiện triển khai chiến lược an toàn giao thông cho giai đoạn 2022–2026. Chiến lược tập trung vào bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như trẻ em, thanh thiếu niên, người đi bộ và người đi xe đạp. Thành phố ưu tiên các thiết kế giao lộ thông minh và sử dụng vạch qua đường với tầm nhìn tốt hơn. Việc quy hoạch hạ tầng dựa trên dữ liệu thực tế và công nghệ giám sát hiện đại.

Chính quyền Helsinki cũng chú trọng đến giáo dục giao thông, đặt trách nhiệm đảm bảo an toàn lên cả ba nhóm chính: người lái ôtô, người đi bộ và người đi xe đạp. Mỗi người được kỳ vọng hiểu và tuân thủ các quy tắc, từ đó hình thành một văn hóa giao thông mang tính cộng đồng cao.

Kết quả của Helsinki trở nên nổi bật khi so sánh với các thành phố lớn khác như New York. Theo Motor1, năm 2023 có hơn 40.000 người tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ. Trong đó, tỷ lệ tử vong cao nhất từng được ghi nhận gần đây là 13 người chết trên 100.000 dân vào năm 2021, trước khi giảm xuống còn 12,2 người vào năm 2023.

Tại New York, chính quyền thành phố triển khai chiến dịch “Vision Zero” từ năm 2014, nhằm mục tiêu giảm số ca tử vong do tai nạn giao thông về con số 0. Nhờ các biện pháp như hạ tốc độ, cải tiến hạ tầng, tăng cường thực thi luật giao thông, số ca tử vong tại New York đã giảm đáng kể cho đến khi đại dịch Covid-19 khiến số ca tử vong tăng trở lại vì tình trạng đường phố vắng và xe chạy quá tốc độ. Năm 2024, New York ghi nhận 251 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nhưng sang năm 2025, con số này giảm xuống còn 87 người – mức thấp nhất trong lịch sử khu vực đô thị.

