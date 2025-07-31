Thành phố suốt 365 ngày không có tai nạn giao thông

{title}
{publish}
{head}
Từ tháng 7/2024 đến nay, thủ đô Helsinki của Phần Lan không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do tai nạn giao thông.
Thành công của Helsinki không đến từ một sự cải tổ toàn diện mà được xây dựng từ chuỗi các điều chỉnh nhỏ nhưng nhất quán. Một trong những thay đổi quan trọng là việc hạ giới hạn tốc độ tại các khu vực đông dân cư. Từ đầu năm 2024, chính quyền thành phố đã giảm giới hạn tốc độ quanh các trường học xuống còn 30km/h. Hiện nay, hơn một nửa số tuyến đường trong thành phố áp dụng mức giới hạn này. Trước đó 50 năm, nhiều con đường tại Helsinki từng cho phép xe chạy tới 50 km/h.
Bên cạnh việc kiểm soát tốc độ, thành phố cũng đầu tư vào việc nâng cấp hạ tầng cho người đi bộ và người đi xe đạp. Các camera giám sát vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ được lắp đặt thêm ở nhiều điểm nóng. Lực lượng cảnh sát tuần tra giao thông được tăng cường hoạt động. Song song đó, hệ thống giao thông công cộng của Helsinki tiếp tục phát triển ổn định, giúp người dân hạn chế sử dụng ôtô cá nhân, giảm tải áp lực cho đường phố.
Ảnh minh họa: AI.
Các phương tiện hiện đại tại Helsinki cũng tích hợp nhiều công nghệ an toàn mới, góp phần giảm thiểu thương vong khi xảy ra va chạm. Kết hợp các yếu tố này, số vụ chấn thương giao thông ở Helsinki đã giảm mạnh, từ gần 1.000 vụ mỗi năm trong thập niên 1980 xuống chỉ còn 277 vụ trong năm qua.
Helsinki hiện triển khai chiến lược an toàn giao thông cho giai đoạn 2022–2026. Chiến lược tập trung vào bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như trẻ em, thanh thiếu niên, người đi bộ và người đi xe đạp. Thành phố ưu tiên các thiết kế giao lộ thông minh và sử dụng vạch qua đường với tầm nhìn tốt hơn. Việc quy hoạch hạ tầng dựa trên dữ liệu thực tế và công nghệ giám sát hiện đại.
Chính quyền Helsinki cũng chú trọng đến giáo dục giao thông, đặt trách nhiệm đảm bảo an toàn lên cả ba nhóm chính: người lái ôtô, người đi bộ và người đi xe đạp. Mỗi người được kỳ vọng hiểu và tuân thủ các quy tắc, từ đó hình thành một văn hóa giao thông mang tính cộng đồng cao.
Kết quả của Helsinki trở nên nổi bật khi so sánh với các thành phố lớn khác như New York. Theo Motor1, năm 2023 có hơn 40.000 người tử vong do tai nạn giao thông tại Mỹ. Trong đó, tỷ lệ tử vong cao nhất từng được ghi nhận gần đây là 13 người chết trên 100.000 dân vào năm 2021, trước khi giảm xuống còn 12,2 người vào năm 2023.
Tại New York, chính quyền thành phố triển khai chiến dịch “Vision Zero” từ năm 2014, nhằm mục tiêu giảm số ca tử vong do tai nạn giao thông về con số 0. Nhờ các biện pháp như hạ tốc độ, cải tiến hạ tầng, tăng cường thực thi luật giao thông, số ca tử vong tại New York đã giảm đáng kể cho đến khi đại dịch Covid-19 khiến số ca tử vong tăng trở lại vì tình trạng đường phố vắng và xe chạy quá tốc độ. Năm 2024, New York ghi nhận 251 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, nhưng sang năm 2025, con số này giảm xuống còn 87 người – mức thấp nhất trong lịch sử khu vực đô thị.
Nguồn danviet.vn
Đại sứ Ukraine tại Mỹ cho biết nước “chấp nhận bất cứ hình thức ngừng bắn nào” và nguyện cầu cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin đạt kết quả tốt.
Một nguồn tin y tế Sudan ngày 10/8 cho biết, tình trạng suy dinh dưỡng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 63 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chỉ trong vòng một tuần qua tại...
Làn sóng phản đối quyết định kiểm soát toàn bộ Gaza của nội các an ninh Israel đang ngày càng lan rộng, từ các thủ đô Arab đến các nước đồng minh phương Tây vốn giữ lập trường...
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 9/8 đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo phải hành động đồng lòng và tập hợp sự phản đối quốc tế chống lại kế hoạch của Israel nhằm kiểm...
Thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại chính đã đẩy mức thuế trung bình lên 24,8% trong tháng Năm - một con số chưa từng thấy kể...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Vấn đề chi phí, mong muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ và thúc đẩy công nghiệp quốc phòng châu Âu dường như đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ F-35.
Trong ngày 30/7, Campuchia tiếp tục thúc đẩy một loạt các nội dung trong thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Thái Lan hôm 28/7 nhằm giải quyết xung đột biên giới giữa hai nước.
Sóng thần ập vào bờ biển loạt nước giáp Thái Bình Dương, sau khi xảy ra trận động đất 8,8 độ ngoài khơi vùng Viễn Đông của Nga.
Nga đã cơ bản đạt được những thành quả lớn trong xung đột vũ trang với Ukraine hơn 3 năm qua. Nếu tiếp tục kéo dài xung đột này, Nga có thể bị tổn thất lớn và đánh mất lợi thế...
Áp lực đòi Thủ tướng Nhật Bản từ chức tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, khiến tình hình chính trường nước này ngày càng nóng lên với những yếu tố khó lường, không chỉ đối với cá nhân...
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khoảng 200 quốc gia sẽ sớm nhận được thư từ phía Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang nước này.