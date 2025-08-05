Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã

Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh đã dần ổn định, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế triển khai tại cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cũng như sự hài lòng của người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tiên Lữ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh chóng, chính xác.

Theo báo cáo tổng hợp từ UBND cấp xã và theo dõi của các tổ công tác, nhiều khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Ở lĩnh vực đất đai, các địa phương phản ánh chưa có quy định cụ thể về thời gian luân chuyển hồ sơ phi địa giới hành chính; thời gian xử lý thủ tục còn tính cả ngày nghỉ nên phần mềm báo chậm hạn dù thực tế đúng tiến độ theo quy định. Một số quy trình nội bộ chưa hợp lý, thiếu cấu hình liên thông giữa cơ quan thuế và bộ phận tiếp nhận hồ sơ, gây chậm trễ trong việc xác định nghĩa vụ tài chính, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ cho người dân.

Lĩnh vực người có công cũng gặp trở ngại khi nhiều thủ tục chưa được liên thông trên hệ thống, một số chế độ chưa thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Các địa phương như Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Nông... phản ánh thủ tục trợ cấp mai táng, công nhận chế độ chất độc hóa học... còn thiếu bước chuyển tiếp hồ sơ đến cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Trong khi đó, ở lĩnh vực đăng ký kinh doanh, biểu mẫu và quy trình chưa cập nhật theo quy định mới, chưa cho phép nộp trực tuyến, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục thay đổi ngành nghề hoặc cấp giấy phép hộ kinh doanh.

Lĩnh vực tư pháp cũng tồn tại nhiều vấn đề như phần mềm không cho phép điều chỉnh số bản sao, chưa đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống chứng thực điện tử và phần mềm hộ tịch, thiếu hướng dẫn đối với các thủ tục được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Ngoài ra, tình trạng thiếu trang thiết bị, nhân lực tại một số Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã cũng ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng phục vụ người dân.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương vào cuộc quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quá trình giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, đúng quy định và nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Các sở, ngành được giao rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, xây dựng quy trình điện tử đối với từng thủ tục hành chính, cập nhật đầy đủ mức thu phí, lệ phí trên hệ thống, hoàn thành trước ngày 15/8/2025. Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương cấp đủ chữ ký số cho cán bộ cấp xã, phối hợp với các đơn vị xây dựng Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 12/8/2025. Viễn thông Phú Thọ được giao nâng cấp hạ tầng công nghệ, hoàn thiện chức năng hệ thống theo phản ánh từ cơ sở, duy trì hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho các địa phương, đồng thời hoàn thành việc tích hợp phần mềm điều hành với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 10/8/2025.

UBND các xã, phường bố trí đủ nhân lực, trang thiết bị, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong triển khai thực hiện, thực hiện nghiêm túc quy định về phân cấp, phân quyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới, đồng thời giải quyết dứt điểm các hồ sơ quá hạn đang tồn đọng trên hệ thống. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp vướng mắc phát sinh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới nhằm tháo gỡ triệt để khó khăn từ cơ sở.

Việc chủ động chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của UBND tỉnh Phú Thọ cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương không chỉ góp phần khắc phục các tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà còn hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

P.V