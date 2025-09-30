Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thành công tốt đẹp

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều nay 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, khẳng định Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang phát biểu bế mạc Đại hội

Trong chương trình làm việc của Đại hội, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV gồm 57 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận và giải trình, tiếp thu vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Cũng trong phiên làm việc, được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận và giải trình, tiếp thu vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu dự Đại hội

Theo đó, Đại hội đã có tổng số 59 ý kiến tham gia phát biểu tại hội trường và 7 tổ thảo luận. Các ý kiến đóng góp đã làm rõ những kết quả, thành tựu, nguyên nhân thành công; chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cần khắc phục; tổng kết 40 năm đổi mới, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đồng thời khẳng định: Các văn kiện trình bày tại Đại hội đã thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tầm nhìn và ý chí thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ; phản ánh sự quan tâm, đóng góp sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, của các thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Đối với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, các ý kiến đều bày tỏ sự thống nhất cao và nhận định các báo cáo được chuẩn bị công phu, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, có tính khái quát; cách thức trình bày khoa học, kết cấu hợp lý, thể hiện được những nét đặc thù riêng của tỉnh.

Các tham luận cũng tập trung đi sâu phân tích, minh họa làm rõ, sâu sắc hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong phát triển các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tiếp đó, đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình cao đồng thời tập trung phân tích, đề xuất với Trung ương các giải pháp, kiến nghị nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH gắn với phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, giải pháp thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Sau khi nghe Đoàn Thư ký trình bày dự thảo nghị quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội. Nghị quyết xác định phương hướng, mục tiêu trong 5 năm tới; đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 4 giải pháp chủ yếu chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025- 2030. Đại hội cũng tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình làm việc đề ra.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, tiếp thêm niềm tin, khí thế và quyết tâm cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đã được thông qua; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể, sát hợp, khả thi, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, thiết thực trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân sôi nổi thi đua thực hiện, tạo khí thế mới, động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Nhóm PV