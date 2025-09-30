Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã về dự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin, kỳ vọng lớn lao đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng gửi đến độc giả những hình ảnh các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự đại hội

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự đại hội

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa dự đại hội

Các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự đại hội

