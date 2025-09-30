Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Trong không khí trang trọng, phấn khởi của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các đồng chí nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh bạn, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đã về dự, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin, kỳ vọng lớn lao đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ xin trân trọng gửi đến độc giả những hình ảnh các đại biểu dự Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu dự đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Đồng chí Bùi Thanh Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa dự đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dự đại hội

Nhóm PV


Nhóm PV

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng ỦY viên Bộ Chính trị Trung ương đảng Đảng bộ tỉnh Phú Thọ Đại hội đại biểu Lãnh đạo Chủ tịch nước Nhà nước Không khí Việt nam
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030

10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030
2025-09-30 17:00:00

baophutho.vn Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá, động lực...

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long