Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đồng chí Trương Quốc Huy được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được giao trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc làm việc của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khóa I.

Kính thưa đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố bạn!

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa Đại hội,

Trong không khí trang nghiêm và đầy trách nhiệm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tôi rất vinh dự thay mặt các đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và được giao trọng trách Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 phát biểu nhận nhiệm vụ. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cảm ơn sự giúp đỡ, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hôm nay được đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn về dự và chung vui với Đại hội. Đặc biệt, Đại hội rất vinh dự được đón đồng chí Lương Cường – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện và tâm huyết của đồng chí là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, định hướng gợi mở nhiều vấn đề quan trọng, cụ thể, thiết thực đối với tỉnh Phú Thọ.

Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Nước và xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để bổ sung vào Nghị quyết, Chương trình hành động, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo để xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nhiệm kỳ qua, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đồng hành, cống hiến công sức sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Phú Thọ.

Kính thưa Đại hội!

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi có truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng, có vị trí chiến lược quan trọng, nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy truyền thống quý báu đó, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Bước vào giai đoạn mới sau hợp nhất, trước những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng phải khơi dậy và phát huy cao tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa – lịch sử của Đất Tổ, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, quyết tâm tạo đột phá mạnh mẽ để xây dựng và phát triển quê hương Phú Thọ thành tỉnh phát triển.

Trên cương vị mới được Bộ Chính trị tin tưởng giao phó, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc làm việc của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Trước sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, ngay hôm nay, tôi xin hứa sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng cao năng lực, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; xây dựng Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là quê hương Đất Tổ, là trung tâm hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc, của cả nước tự cường, tự tin, tiến vào kỷ nguyên mới.

Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng đề nghị và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; sự tin tưởng, đồng hành, ủng hộ, chia sẻ của các các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng Doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước Nhân dân đã giao phó.

Xin kính chúc đồng chí Chủ tịch nước, các đồng chí đại biểu, khách quý cùng toàn thể đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!