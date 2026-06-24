Tháo gỡ “nút thắt” để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn, mạnh

Từ tháng 7/2025 đến nay, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tỉnh Phú Thọ từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc và phương thức quản lý, điều hành; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đoàn Thanh niên xã Vân Bán hướng dẫn người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.

Quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy

Thực hiện chủ trương của Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu kiện toàn bộ máy sau hợp nhất tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường. Đồng thời, điều phối, sắp xếp nguồn nhân lực linh hoạt, kịp thời bổ sung cán bộ có chuyên môn cho các địa bàn còn khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối cục bộ về đội ngũ cán bộ giữa các địa bàn.

Tỉnh gắn công tác điều động với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ lâu dài để vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo nguồn cán bộ có chất lượng cho cơ sở trong giai đoạn mới.

Tính đến ngày 15/5/2026, toàn tỉnh đã tăng cường, điều động, biệt phái cho UBND cấp xã 1.072 cán bộ. Nhiều công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm ở cấp tỉnh được tăng cường về cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã.

Cùng với công tác điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ, tỉnh đã thực hiện chủ trương tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã. Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành thông báo kết luận về nguyên tắc, tiêu chí, quy trình lựa chọn nhân sự Phó Chủ tịch UBND cấp xã tăng thêm, nhằm tăng cường năng lực điều hành ở cơ sở, hạn chế xáo trộn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng tại các sở, ngành.

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Sau hợp nhất, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường theo hướng “học để làm được việc”, gắn với yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngay trong 6 tháng cuối năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng cho 812 học viên về các lĩnh vực an toàn thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếng dân tộc và kỹ năng tham mưu, truyền thông chính sách.

Bước sang năm 2026, UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 3.500 cán bộ, công chức các cấp. Đến nay đã hoàn thành 1 lớp trực tuyến với 1.945 học viên; hiện đang triển khai 26 lớp trực tiếp cho 1.924 cán bộ, công chức cấp xã. Điểm mới nổi bật của tỉnh là cho phép cơ sở đề xuất chuyên đề cần bồi dưỡng; nội dung đào tạo, bồi dưỡng tập trung xử lý các vấn đề thực tiễn tại địa phương; gắn kết quả học tập với đánh giá KPI, quy hoạch, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ.

Đồng thời, tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện phương án tăng thêm 74 phòng chuyên môn cấp xã, đảm bảo khoa học, công khai, minh bạch, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, 192 cơ quan, đơn vị đã hoàn thành cập nhật, đồng bộ 88.921 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đạt 100% trước thời hạn. Kết quả đó đưa Phú Thọ trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước về chỉ số cập nhật và kết nối dữ liệu ngành Nội vụ về thời gian, số lượng hồ sơ được đồng bộ năm 2025. Bắt đầu từ tháng 4/2026, tỉnh đã triển khai thí điểm việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng (theo KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức.

Bên cạnh kết quả, thực tế vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh vẫn còn những “nút thắt” cần tháo gỡ, như: Sự chênh lệch giữa khối lượng công việc và số lượng nguồn nhân lực ở cơ sở; rào cản trong tâm lý của một bộ phận cán bộ; vẫn còn tình trạng thừa cán bộ không chuyên trách, thiếu hụt cán bộ chuyên gia về công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các lĩnh vực chuyên ngành khác; việc ứng dụng CNTT của chính quyền cơ sở chưa đồng bộ, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã chưa hoàn thiện...

Gỡ “nút thắt” để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn, mạnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ là: “Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên phát triển mới. Triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện được mục tiêu trên, phải tháo gỡ những “nút thắt” trong công tác cán bộ sau sáp nhập để xây dựng đội ngũ cán bộ tinh, gọn, mạnh, trong đó tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác tăng cường cho cơ sở đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn, sắp xếp 78 Phó Chủ tịch UBND còn thiếu của các địa phương. Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với vị trí việc làm, năng lực thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xử lý các vấn đề thực tiễn. Tăng thêm phòng chuyên môn cho chính quyền cấp xã đối với địa phương đảm bảo quy mô dân số, diện tích tự nhiên, trình độ phát triển, điều kiện kinh tế - xã hội...

Triển khai đồng loạt việc thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng (theo KPI) đối với cơ quan hành chính và công chức trên địa bàn tỉnh từ tháng 7/2026; triển khai đánh giá KPI đối với tiêu chí giải ngân vốn đầu tư công từ quý III/2026.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, giải quyết kịp thời chế độ cho các cán bộ, công chức không chuyên trách dôi dư để ổn định tâm lý, tránh dao động. Đề xuất với Trung ương đánh giá lại chính sách phụ cấp cho các công việc, nhiệm vụ công tác đặc thù tại các xã thuộc diện ưu tiên và điều chỉnh lại khối lượng công việc của các xã, phường cho phù hợp với đội ngũ cán bộ. Tăng cường cán bộ cấp tỉnh, các sở, ban, ngành chủ động đồng hành, hỗ trợ và giúp đỡ, dẫn dắt cán bộ cấp cơ sở, giúp cơ sở đổi mới phương thức làm việc... Từ đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý và sức mạnh của toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hồng Liên (Đảng ủy UBND tỉnh)