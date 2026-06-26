Tháo gỡ “nút thắt” giá nước sạch và tăng cường phân cấp trong quy hoạch đô thị, nông thôn

Ngày 26/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo công tác cấp nước sạch và quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại diện các doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận các nội dung hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo thực trạng công tác cấp nước sạch. Hiện giá nước sạch trên địa bàn vẫn được áp dụng theo các quyết định ban hành trước thời điểm sáp nhập địa giới hành chính của ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Thực tế này dẫn đến sự chênh lệch về giá giữa các khu vực, thiếu tính thống nhất; một số cơ chế, chính sách không còn phù hợp với quy định hiện hành. Trong khi đó, các yếu tố đầu vào như điện, nhân công, vật tư, hóa chất... đều tăng nhưng chưa được cập nhật đầy đủ vào giá bán.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu thống nhất cho rằng việc xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt phương án giá nước sạch mới là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm tuân thủ Luật Giá năm 2023, phản ánh đúng, tính đủ chi phí sản xuất, từng bước hài hòa mặt bằng giá sau sáp nhập, tạo điều kiện để các đơn vị cấp nước tái đầu tư, bảo đảm an ninh nguồn nước và an sinh xã hội.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề nghị cần xây dựng lộ trình điều chỉnh giá phù hợp theo từng nhóm khách hàng và từng khu vực, tránh gây biến động lớn đến đời sống người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Qang báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, nước sạch là mặt hàng thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, phương án giá mới phải bảo đảm phản ánh đúng chi phí đầu vào, cơ cấu giá thành; tuân thủ quy định của Luật Giá năm 2023, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí.

Để hoàn thiện phương án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định rõ suất đầu tư của doanh nghiệp làm căn cứ tính giá; xây dựng biên độ giá hợp lý giữa các nhóm khách hàng và thiết lập một lộ trình tăng giá tiệm tiến. Đồng thời, nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ giá hướng đến hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Lãnh đạo các sở, ngành tham gia thảo luận tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Sở Xây dựng đã trình bày dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 27/9/2025).

Dự thảo lần này giữ nguyên 13 điều và sửa đổi, bổ sung 9 điều, tập trung mạnh mẽ vào nội dung phân cấp quản lý cho Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và đặc biệt là UBND cấp xã. Theo đó, UBND cấp xã sẽ được trao quyền chủ động trong 3 nội dung lớn, bao gồm: Phê duyệt quy hoạch chung xã; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và điều chỉnh cục bộ quy hoạch trong phạm vi địa giới quản lý; tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí hoạt động quy hoạch thuộc thẩm quyền.

Đại diện các công ty cấp nước phát biểu về công tác cấp nước sạch.

Thảo luận về nội dung này, bên cạnh sự đồng thuận cao với chủ trương tăng thẩm quyền cho cơ sở, lãnh đạo một số xã, phường cũng bày tỏ băn khoăn trước áp lực khối lượng công việc lớn trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng. Các đại biểu đề xuất tỉnh cần có phương án bổ sung nhân lực chất lượng cao và nên thực hiện thí điểm tại các địa phương trọng điểm trước khi nhân rộng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định công tác quản lý hiện nay đang chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý và định hướng phát triển theo quy hoạch. Quy hoạch đô thị, nông thôn phải đi trước một bước, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng.

Lãnh đạo các phường, xã phát biểu về quản lý quy hoạch đô thị, nông thôn.

Nhấn mạnh việc phân cấp, ủy quyền là giải pháp căn cơ để giảm tải áp lực cho cấp tỉnh, tăng tính chủ động cho cơ sở, song Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý “phân cấp phải đi đôi với phân định rõ trách nhiệm”. Để bảo đảm tính khả thi, trước mắt tỉnh sẽ tập trung phân cấp, ủy quyền đối với các phường đô thị và xã trung tâm – nơi là vùng lõi có tốc độ đô thị hóa cao và có năng lực tiếp nhận tốt hơn. Sau thời gian thí điểm, tỉnh sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá năng lực thực tế trước khi quyết định chuyển sang phân cấp chính thức trên diện rộng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí giao Sở Xây dựng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, phân tích kỹ lưỡng năng lực từng nhóm địa phương để hoàn thiện dự thảo Quyết định, bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học, đúng quy định pháp luật trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đinh Vũ