Thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội

Sáng 21/6, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Quang cảnh phiên thảo luận.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên thảo luận.

Đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham luận về vấn đề “Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc”.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham luận về vấn đề: Xây dựng Chính phủ “Kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham luận về vấn đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc - nền tảng, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, tham luận về vấn đề “Công tác công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng: Hòa bình, ổn định - phát triển chất lượng cao - hạnh phúc của Nhân dân”.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tham luận về vấn đề “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận về vấn đề “Các giải pháp chiến lược nhằm tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn mới 2026-2030”.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, tham luận về vấn đề “Nâng cao tính Đảng, tính Nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, tham luận về vấn đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, tham luận về vấn đề “Chuyển đổi số ở phường trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp - Thực tiễn và quyết tâm hành động của phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”.

Đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, trình bày tham luận về vấn đề “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự phiên thảo luận tại hội trường về các Văn kiện Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trình bày tham luận tại phiên thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội XIV về vấn đề “Xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày tham luận về vấn đề “Phát huy vai trò đầu tàu, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, tạo động lực lan tỏa phát triển cho cả nước”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, trình bày tham luận về vấn đề “Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, phục vụ các mục tiêu chiến lược của đất nước”.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trình bày tham luận về vấn đề “Giải pháp đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành động lực chính xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát triển bền vững quốc gia”.

Báo Phú Thọ điện tử tiếp tục cập nhật...

Đinh Vũ