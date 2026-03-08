Xuân Lãng sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trong không khí hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, xã Xuân Lãng đang tích cực, chủ động triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, mọi phần việc được thực hiện bài bản, đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và đúng tiến độ đề ra.

Cán bộ, thành viên các tổ bầu cử trên địa bàn xã Xuân Lãng tham gia hội nghị tập huấn, quán triệt quy trình, nghiệp vụ nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, dân chủ và an toàn.

Chủ động, bài bản trong công tác chuẩn bị

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, chính quyền xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ và trưởng thôn trên địa bàn. Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử xã được thành lập kịp thời; các tiểu ban giúp việc được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nội dung công việc.

Công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm “đúng, đủ, không trùng, không sót”. Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống từng khu dân cư để nắm bắt biến động nhân khẩu, cập nhật kịp thời các trường hợp tạm trú, tạm vắng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Các địa điểm bỏ phiếu được khảo sát, lựa chọn tại những vị trí thuận tiện, an toàn, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện tổ chức bầu cử.

Các bước hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai theo quy định của pháp luật. Qua các vòng hiệp thương, toàn xã đã lập danh sách 40 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 để bầu 24 đại biểu. Cơ cấu, thành phần được bảo đảm hợp lý, trong đó đại biểu nữ 13 người (32,5%), đại biểu ngoài Đảng 7 người (17,5%), đại biểu dưới 40 tuổi 15 người (37,5%). Với quy mô khoảng 48.000 dân, 43 thôn dân cư, xã Xuân Lãng đang tập trung hoàn thiện các điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho ngày bầu cử.

UBND xã xác định công tác chuẩn bị bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên các khâu đều được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Từ việc lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tuyên truyền vận động Nhân dân đều được thực hiện sớm, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật. Đồng chí Hoàng Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Xuân Lãng

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức nghiêm túc, đúng thành phần, quy trình. Qua đó, lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực và uy tín trong cộng đồng để tham gia ứng cử.

Danh sách người ứng cử và tiểu sử tóm tắt được niêm yết đúng thời gian quy định, ở nơi thuận lợi, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, nghiên cứu kỹ trước khi quyết định lá phiếu của mình.

Lãnh đạo xã Xuân Lãng kiểm tra cơ sở vật chất khu vực niêm yết và các điểm bỏ phiếu, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí hướng về ngày hội

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, xã Xuân Lãng đã triển khai nhiều hình thức đa dạng. Hệ thống truyền thanh cơ sở tăng thời lượng phát sóng, nội dung tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ của cử tri; các mốc thời gian quan trọng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, pa-nô, áp-phích, băng rôn tuyên truyền được treo tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, trên những tuyến đường chính, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể được lồng ghép tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cử tri.

Bà Nguyễn Thị Lan, xã Xuân Lãng bày tỏ: “Chúng tôi phấn khởi khi địa phương chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử. Cử tri đều mong muốn thông qua lá phiếu của mình lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân.”

Xe tuyên truyền lưu động phát thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được triển khai đồng bộ. Công an xã đã xây dựng phương án cụ thể; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

UBND xã đã kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, bàn ghế, ánh sáng, phương tiện phòng cháy chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác. Đồng thời xây dựng phương án dự phòng để chủ động ứng phó trong mọi tình huống.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Xuân Lãng đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa trong từng khu dân cư, gia đình.

Hoàng Thủy