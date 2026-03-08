Đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức theo các quy định chặt chẽ của Hiến pháp và pháp luật về bầu cử. Đến thời điểm này, qua các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu, danh sách ứng cử viên chính thức đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn toàn tỉnh. Không chỉ đảm bảo về số lượng, cơ cấu mà chất lượng, trình độ của các ứng cử viên được nâng cao, đáp ứng kỳ vọng của cử tri trong giai đoạn phát triển mới.

Cử tri xã Phù Ninh nghiên cứu danh sách các ứng cử viên.

Theo báo cáo kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba về bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, có 29 người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XVI. Trong đó, tái cử 10 người (34,48%), nữ 14 người (48,28%), ngoài Đảng 4 người (13,79%), trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 10 người (34,48%), dân tộc thiểu số 7 người (24,14%). Về trình độ: trên đại học 19 người, đại học 9 người, dưới đại học 1 người.

Danh sách những người chính thức đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 138 người, trong đó nữ 56 người, ngoài Đảng 16 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 33 người, người dân tộc thiểu số 25 người, tôn giáo 1 người. Về trình độ: trên đại học 92 người, đại học 43 người, dưới đại học 3 người.

148/148 xã, phường đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng thời gian quy định và thống nhất danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã gồm 5.074 người.

Đối với ứng cử viên HĐND xã, cơ cấu thành phần: nữ 2.141 người, ngoài Đảng 742 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1.623 người, người dân tộc thiểu số 1.656 người, tôn giáo 100 người. Về trình độ: trên đại học 1.044 người, đại học 2.816 người, dưới đại học 1.216 người.

Đại biểu HĐND xã Nật Sơn tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5.

Qua các số liệu cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Việc xây dựng cơ cấu hợp lý giữa các thành phần, lĩnh vực, bảo đảm tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng... phản ánh đầy đủ tiếng nói của các tầng lớp Nhân dân.

Sau 3 hội nghị hiệp thương, xã Chí Đám thông qua danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã chính thức gồm 35 người. Đồng chí Đặng Ngọc Trường - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, công tác nhân sự được xã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, trong đó nữ 10 người (28,57%), trẻ tuổi 11 người (31,42%), ngoài Đảng 5 người (14,28%), công giáo 5 người (14,28%), đại biểu dân tộc thiểu số 1 người (2,85%)”.

Là Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng, ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đồng chí Cao Xuân Huy khẳng định: “Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến vào việc xây dựng, ban hành các nghị quyết của HĐND; tiếp tục đề xuất cụ thể hóa các giải pháp để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương”.

Cử tri xã Thái Hòa tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Trong nhiệm kỳ này, các ứng cử viên không chỉ nâng cao về trình độ, năng lực chuyên môn mà phải đảm bảo sự tín nhiệm tại nơi cư trú, vì vậy các hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo khách quan. Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, không khí dân chủ được phát huy tối đa, những ý kiến nhận xét thẳng thắn, khách quan là nguồn thông tin quý giúp cơ quan chức năng đánh giá toàn diện phẩm chất, năng lực của ứng cử viên.

Sau khi nghiên cứu danh sách tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên, bà Phạm Thị Thanh ở khu 10, xã Phù Ninh chia sẻ: "Tôi kỳ vọng các đại biểu nhiệm kỳ tới phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua nghiên cứu, các ứng cử viên đều có trình độ về chuyên môn, nên nếu trúng cử, các đại biểu phát huy vai trò trong việc giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương".

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, thực sự vừa hồng, vừa chuyên, có tâm và có tầm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Thu Hà