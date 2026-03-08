Các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Chính phủ yêu cầu tổ chức vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ theo luật định, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật; tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh lý danh sách cử tri.

Đồng bào Bru-Vân Kiều (xã Trường Sơn, Quảng Trị) đọc các quy định về công tác bầu cử.

Chỉ còn 1 tuần nữa, ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra.

Theo báo cáo của Chính phủ, thời gian tới cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm soát chặt tiến độ các nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử; bám sát kế hoạch và các mốc thời gian luật định; rà soát toàn bộ công việc còn lại, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

Tổ chức vận động bầu cử kết thúc trước thời điểm bỏ phiếu 24 giờ theo luật định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, cập nhật, chỉnh lý danh sách cử tri đến trước giờ bỏ phiếu; xử lý kịp thời các biến động; phân loại rõ cử tri thường trú, tạm trú, vãng lai; chú trọng nhóm cử tri công nhân khu công nghiệp, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và cử tri tại địa bàn đặc thù, bảo đảm đầy đủ quyền bầu cử của công dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí ngày hội toàn dân; triển khai đa dạng hình thức, phù hợp từng địa bàn, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số; vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định.

Bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật và an ninh, an toàn cho ngày bầu cử (hoàn thành trước ngày 10/3/2026); hoàn tất in ấn, phân phối phiếu bầu, thẻ cử tri, tài liệu; chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, trang thiết bị; xây dựng phương án tổ chức tại địa bàn đặc thù, sử dụng hòm phiếu phụ đúng quy định; triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động kịch bản xử lý tình huống; giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Ngoài ra, phải rà soát toàn bộ quy trình ở cấp xã, nhất là Tổ bầu cử, bảo đảm nắm chắc quy định về kiểm phiếu, lập biên bản, xử lý tình huống và tổng hợp kết quả, không để xảy ra sai sót.

Tổ chức chặt chẽ việc bỏ phiếu sớm theo phương án đã phê duyệt; quản lý, niêm phong, bảo quản hòm phiếu, tài liệu tuyệt đối an toàn đến thời điểm kiểm phiếu; đồng thời hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai, sự cố kỹ thuật, gián đoạn thông tin và tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đến khi kết thúc bầu cử. Các bộ, ngành, địa phương kịp thời chấn chỉnh sai sót trong thực hiện công tác bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Theo Vietnam+