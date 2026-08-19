Thắp sáng tinh thần Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới

81 năm sau mùa Thu lịch sử năm 1945, tinh thần Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ đoàn kết, đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển. Từ hào khí cách mạng năm xưa, Phú Thọ chuyển hóa thành quyết tâm chính trị và hành động cụ thể, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, tỉnh Phú Thọ xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Ảnh: Phường Việt Trì hôm nay. Ảnh Tùng Vy

Mùa Thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất tề đứng lên giành chính quyền. Từ các vùng quê cách mạng, ngọn lửa đấu tranh giành độc lập lan tỏa mạnh mẽ, hun đúc ý chí, niềm tin và khát vọng về một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. 81 năm sau, hào khí ấy vẫn hiện hữu trong không gian phát triển mới: Trên những tuyến đường mở rộng, những công trình đang vươn lên, những nhà máy tạo việc làm và trong quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.

Về Lập Thạch hôm nay, nơi từng ghi dấu cuộc khởi nghĩa giành chính quyền sớm, tạo khí thế cách mạng rầm rộ, lan tỏa tới các địa phương. Khí thế năm xưa đã được tiếp nối trong diện mạo một vùng quê chuyển mình mạnh mẽ. Vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đất học đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa, du lịch của vùng trung du phía Đông của tỉnh. Với vị trí cách trung tâm tỉnh hơn 10km, có cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng các tuyến ĐT.305, ĐT.306, ĐT.307 đi qua, Lập Thạch từng bước khai thác lợi thế về giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 71 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,36%.

Mùa Thu năm 1945, theo tiếng gọi của Đảng, người dân từ khắp các làng quê Hạ Hòa, Thanh Sơn đã cùng nhau đứng lên phá bỏ xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay Nhân dân. Tinh thần ấy trở thành một phần máu thịt, tạo nên sức sống bền bỉ của những vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Nếu năm xưa sức mạnh Nhân dân làm nên cuộc đổi đời vĩ đại thì hôm nay, chính sức mạnh ấy tiếp tục được khơi dậy để dựng xây quê hương. Nhiều tuyến đường mới được đầu tư xây dựng, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhiều nhà cao tầng mọc lên... Vùng quê Hạ Hòa, Thanh Sơn đang “thay da, đổi thịt”, đổi mới từng ngày.

Trên đất Mường Hòa Bình, từ các chiến khu Giằng Sèo, Mường Khói, Mường Diềm, Khu căn cứ cách mạng Tu Lý - Hiền Lương, những hạt nhân cách mạng được gây dựng. Nhiều người con ưu tú của các dân tộc Mường, Dao, Tày, Kinh... bí mật tuyên truyền, vận động đồng bào đi theo Đảng, theo Việt Minh. Lá cờ đỏ sao vàng lớn kéo vắt ngang sông Đà, trên đồi Ông Tượng như lời hiệu triệu, biểu tượng của ý chí độc lập và khát vọng tự do, chứng kiến thời khắc Nhân dân đứng lên làm chủ vận mệnh. Ngày nay, trên chính không gian từng là chiến khu cách mạng, công cuộc đổi mới diễn ra mạnh mẽ. Tại Đà Bắc, Cao Sơn, tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu từng bước thành hình, mở thêm cánh cửa kết nối. Khu vực Vịnh Hiền Lương (thuộc lòng hồ Hòa Bình) sôi động với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; bản sắc văn hóa và vẻ đẹp sông nước vùng hồ được khai thác để tạo sinh kế mới.

Tại vùng chiến khu Mường Khói năm xưa (nay là xã Đại Đồng), những nhà máy, cơ sở sản xuất từng bước hình thành, tạo việc làm. Nhiều mô hình nông nghiệp phát huy hiệu quả, đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với thị trường. Vùng Phú Cường (nay thuộc xã Thịnh Minh) đang trở thành tâm điểm của hàng loạt dự án đô thị, công nghiệp, sinh thái với tổng vốn lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, hướng tới hình thành trục trung tâm đô thị, du lịch sinh thái của tỉnh.

Hơn tám thập kỷ qua, tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường tiếp tục được hun đúc qua các cuộc kháng chiến, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Sau hợp nhất, Phú Thọ hội tụ các lợi thế về vị trí địa kinh tế, công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa, du lịch và nguồn nhân lực, tạo nền tảng quan trọng để bứt phá. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, kiên cường cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực đổi mới, thi đua, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Năm 2025, Phú Thọ nằm trong tốp 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước; đứng thứ 2 toàn quốc về chỉ số Tiếp cận đất đai và thuộc nhóm dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo, Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 24,3% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước ước đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7%; tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, gấp 2,6 lần cùng kỳ và vượt 18,9% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt 35,8 nghìn tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 8.132 tỷ đồng, bằng 42,1% kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước. Các dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và công trình tạo động lực phát triển mới được tập trung chỉ đạo, bảo đảm phân bổ nguồn lực hài hòa giữa ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, mở ra động lực phát triển mới.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phú Thọ tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chính sách dân tộc, an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội. Đời sống người dân được cải thiện, niềm tin vào công cuộc đổi mới được củng cố từ những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ đô thị đến miền núi, từ vùng quê cách mạng đến các khu công nghiệp, sức sống mới đang lan tỏa. Đó là sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống: Năm xưa Nhân dân đứng lên giành chính quyền; hôm nay Nhân dân chung sức dựng xây quê hương. Mỗi vùng đất Phú Thọ đều mang trong mình một phần ký ức mùa Thu lịch sử. Những địa danh từng là chiến khu, căn cứ cách mạng, những con đường từng in dấu chân người đi giành chính quyền giờ trở thành những tuyến đường phát triển, vùng sản xuất, đô thị, khu công nghiệp và điểm đến du lịch.

Từ hào khí cách mạng mùa Thu năm 1945 đến khát vọng phát triển hôm nay, một mạch nguồn được nối dài, chảy mãi. Những vùng quê cách mạng năm xưa đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng những mùa vàng no ấm, những con đường rộng mở, những nhà máy vươn lên và những đô thị hiện đại, tạo nền tảng vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân. Trên quê hương Đất Tổ, tinh thần Cách mạng Tháng Tám tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để Phú Thọ vững bước trong kỷ nguyên vươn mình.

Hương Lan