Thêm 1 xã hết bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 28/7 toàn tỉnh hiện có 75 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, tăng 5 xã, phường so với ngày 27/7 gồm các xã: Hoàng Cương, Tiên Lương, Sông Lô, phường Vân Phú, phường Tân Hòa. Cũng tính đến ngày 28/7, toàn tỉnh có 3 xã đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới gồm các xã Cao Sơn, Pà Cò, Xuân Đài.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 78 xã, phường. Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 1.800 hộ; Số lợn ốm, chết phải tiêu hủy lên tới trên 18.000 con; khối lượng tiêu hủy trên 1.000 tấn .

Toàn tỉnh đã có 27 xã công bố bệnh DTLCP, gồm các xã: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Tiền Phong, Thung Nai, Lạc Sơn, Nật Sơn, Lạc Lương, Thượng Cốc, Mường Hoa, Cao Phong, Nhân Nghĩa, An Nghĩa, Mường Thàng, Dũng Tiến, Mường Động, Toàn Thắng, Mai Hạ, Yên Phú, Bao La, Tân Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Hiền Lương.

Đồng thời, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã ý xuất cấp 15.268 lít hóa chất khử trùng cho các xã, phường để khử trùng tiêu độc, vệ sinh khu vực chăn nuôi và các chợ.

Tiêu hủy lợn bị mắc bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Theo đánh giá của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, hiện nay tình hình thời tiết đang diễn biến hết sức phức tạp nắng nóng kèm mưa nhiều, là điều kiện thuận lợi cho vi rút bệnh DTLCP lây lan nhanh. Hiện bệnh dịch đang có xu thế chuyển dịch dần về khu vực Vĩnh Phúc cũ. Tuy nhiên, theo nhận định của Chi cục, dịch vẫn chưa lên đến đỉnh nên chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ đối với lợn, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nhằm khống chế dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Để phòng, chống và kiểm soát bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, người chăn nuôi và người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch của chính quyền địa phương: Không giấu dịch; không buôn bán vận chuyển lợn bị bệnh, bị chết; không giết mổ tiêu thụ lợn bị bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt cho lợn ăn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng, các cơ quan chuyên môn cần: Kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác quản lý, tuần tra kiểm soát, giám sát việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn phường, xã; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quân Lâm