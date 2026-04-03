Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025:

Thêm nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc

Ngày 8/4/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 558/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các hội văn học, nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao tại các cấp Hội Nhà báo giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, chương trình được đánh giá là “cú hích” quan trọng, tạo động lực để hội viên Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng nỗ lực, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước và từng địa phương.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: Chương trình theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ là nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ, khuyến khích sáng tạo tác phẩm báo chí theo chiều sâu. Nội dung hỗ trợ tập trung vào các đề tài lớn, có giá trị định hướng tư tưởng cao như: Phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ca ngợi Đảng, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng nông thôn.

Giai đoạn 2021-2025, có khoảng 6.500 lượt tác giả với 12.780 tác phẩm báo chí chất lượng cao được hỗ trợ, tổng kinh phí gần 78,97 tỷ đồng. Các cấp Hội Nhà báo từ Trung ương đến địa phương được hỗ trợ kinh phí hoạt động nghiệp vụ; hằng năm tổ chức công bố tác phẩm bằng nhiều hình thức và duy trì các hoạt động bình tuyển, trao giải.

Thực tế cho thấy, phần lớn các tác phẩm đoạt giải A, B tại Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí của bộ, ngành, địa phương những năm qua đều thuộc nhóm tác phẩm báo chí chất lượng cao đã được hỗ trợ. Những đơn vị báo chí Trung ương có tác phẩm tốt trong nhiều năm liền: Liên Chi hội (LCH) Nhà báo Báo Nhân Dân, LCH Nhà báo Báo Quân đội nhân dân, LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, LCH Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam, LCH Nhà báo cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, LCH Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam, LCH Nhà báo ngành Ngân hàng, Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư, Chi hội báo Nông thôn Ngày nay... Phú Thọ là một trong những địa phương có tác phẩm tốt trong nhiều năm liền.

Thông qua chương trình, đội ngũ người làm báo có thêm điều kiện thâm nhập thực tiễn, đầu tư chiều sâu cho tác phẩm; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, niềm say mê nghề nghiệp trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp báo chí. Các tác phẩm được hỗ trợ đã phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, từ lịch sử, cách mạng, công cuộc đổi mới đến đời sống xã hội, gương điển hình tiên tiến, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Sự hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã tạo sự đồng thuận, gắn kết thi đua trong báo giới, hướng vào sáng tạo tác phẩm báo chí theo định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và thực sự đã tạo nên những tác phẩm báo chí có tính chiến đấu, tính giáo dục, có tư tưởng chính trị góp phần ổn định xã hội, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; qua đó khẳng định rõ hơn về vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của người làm báo.

Có thể thấy, trong 5 năm qua, việc Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã trở thành niềm động viên, khích lệ lớn đối với hội viên nhà báo. Nhiều chi hội nhà báo đã có thêm kinh phí để đầu tư vào hoạt động sáng tạo tác phẩm chất lượng cao. Nhờ đó các cấp Hội có thêm điều kiện, động lực mới để tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên sáng tạo báo chí. Đây thực sự là luồng sinh khí mới trong hoạt động báo chí cả nước.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ là 1 trong 9 cơ quan báo chí sau sáp nhập đạt xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025.

Tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập từ các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình), chương trình được triển khai sâu rộng tới các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn 2021-2025, Hội được giao 2,14 tỷ đồng, trong đó đã trực tiếp hỗ trợ 308 tác phẩm báo chí chất lượng cao với tổng kinh phí 1,388 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức hiệu quả các hoạt động hỗ trợ như tập huấn, hội thảo nâng cao nghiệp vụ; thẩm định, nghiệm thu tác phẩm; in ấn, phổ biến các tác phẩm chất lượng cao. Nhiều tác phẩm được hỗ trợ đạt giải cao tại các giải báo chí uy tín như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm vàng, Giải Diên Hồng, Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhiều năm liền được Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2021-2025.

Chương trình hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao theo Quyết định 558 của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 có ý nghĩa lớn đối với hội viên Hội Nhà báo các cấp. Đây là nguồn động viên, khích lệ lớn để hội viên nhà báo thêm yên tâm, gắn bó với công việc, nỗ lực không ngừng sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và tại mỗi địa phương, từng bước góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Thảo Nguyên - Ngọc Nhâm