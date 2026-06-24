Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Vĩnh Phúc vừa tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh và BIDV Chi nhánh Vĩnh Phúc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tập trung phối hợp trong các lĩnh vực trọng tâm như: Tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản nợ xấu của BIDV; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác thi hành án dân sự; thực hiện các biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án liên quan đến tài khoản, tiền gửi và tài sản tại BIDV; cung cấp dịch vụ quản lý tiền, tài sản và các giải pháp tài chính, ngân hàng phục vụ hoạt động thi hành án dân sự; cung cấp sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho công chức hệ thống thi hành án dân sự... Đồng thời, phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và chuyển đổi số; phối hợp trong công tác truyền thông, an sinh xã hội và các hoạt động phong trào.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ tạo nền tảng cho việc chia sẻ thông tin kịp thời, tháo gỡ hiệu quả những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Từ đó, đóng góp tích cực vào môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặng Thưởng