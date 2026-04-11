Thi tốt nghiệp THPT 2026: 6 điểm mới cần lưu ý

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), nêu 6 điểm mới cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thứ nhất, sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và thanh tra tỉnh.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: 6 điểm mới cần lưu ý

Năm nay tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy báo dự thi

Thứ hai, điều chỉnh một số quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp và thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy báo dự thi do trường phổ thông nơi thí sinh (TS) nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp; đồng thời tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi, do trường phổ thông nơi TS nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thứ ba, giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Thứ tư, điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng; theo đó quy định tất cả các bài thi có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.

Thứ năm, điều chỉnh các diện ưu tiên để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho việc rà soát của các đơn vị ngay từ khâu đăng ký dự thi.

Thứ sáu, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi; trong đó tối ưu hóa việc truyền dữ liệu giữa các hội đồng thi và Bộ GD-ĐT thông qua hệ thống quản lý thi, giảm bớt các công việc thủ công (như gửi đĩa CD qua đường bưu điện), góp phần tăng tốc độ xử lý.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi được điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với quy định hiện tại.

Một số chứng chỉ ngoại ngữ mới được bổ sung như VEPT, J.TEST, TOPIK.

Theo thanhnien.vn


Theo thanhnien.vn

