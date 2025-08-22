Thị trường bất động sản phía Nam: Cần những “cú huých” để phát triển bền vững

Nơi dự án chờ “gió Đông”

Một buổi sáng đầu tháng 8, tại Khu đô thị Thống Nhất - dự án vừa mở bán lần đầu tại phường Thống Nhất vẫn còn khá yên ả. Từ xa, vài nhóm khách lác đác đi cùng môi giới, xem xét từng vị trí. Tiếng máy trộn bê tông từ khu nhà đang hoàn thiện vọng ra, như nhịp đập nhỏ bé trong một khu đô thị còn rộng nhiều khoảng trống.

Mức giá từ 19 triệu đồng/m2 trở lên, lại có sổ đỏ trao tay ngay, tưởng như sẽ là “mồi lửa” để thị trường sôi động. Nhưng thực tế, không khí giao dịch vẫn còn dè dặt. Một nhân viên môi giới cho biết: “Khách có quan tâm nhưng vẫn hi vọng vào các tuyến đường kết nối với Việt Trì và Hà Nội có động thái rõ ràng, lúc đó mới mạnh tay xuống tiền”.

Năm 2025, cả nước ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bức tranh chung đó, yếu tố vĩ mô và hạ tầng chính là “đòn bẩy” quan trọng, tạo động lực cho thị trường bất động sản bứt phá. Tại khu vực phía Nam của tỉnh Phú Thọ (thuộc TP. Hòa Bình cũ), một số dự án bắt đầu khởi động, mở bán hướng đến cả khách hàng có nhu cầu thực về nhà ở lẫn các nhà đầu tư thứ cấp.

Một số nhà đầu tư Hà Nội quan tâm, tìm hiểu BĐS tại dự án Khu đô thị Thống Nhất (phường Thống Nhất).

Dự án Khu đô thị Thống Nhất với trên 20 ha là một ví dụ điển hình. Ngay lần mở bán đầu tiên vào tháng 7/2025, chủ đầu tư đã hoàn thiện pháp lý, có thể ra sổ đỏ từng căn. Tuy nhiên, các căn liền kề và nhiều lô đất nền chưa ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ người mua mặc dù cũng có số ít những nhà đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh đến tìm hiểu. Trong khi đó, các khu đô thị, khu dân cư cũ xung quanh khu vực vẫn chìm trong tình trạng trầm lắng.

Theo Chủ tịch HĐQT Công ty BĐS Hoà Bình- Nguyễn Ngọc Cường, nhận định: “Thị trường này có tiềm năng lớn nhưng để “đánh thức” cần sự cộng hưởng của ba yếu tố: hạ tầng, chính sách và sản phẩm phù hợp. Người mua nhà hiện nay quan tâm nhiều đến tiện ích sống, môi trường và khả năng kết nối nên những dự án nào giải quyết được các yếu tố đó sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt”.

Bài toán kết nối sau hợp nhất

Sau khi 3 tỉnh Phú Thọ- Vĩnh Phúc- Hòa Bình hợp nhất, một trong những vấn đề nổi bật được đặt ra là giao thông kết nối giữa các vùng. Ba địa phương cũ vốn sở hữu tiềm năng riêng biệt nhưng để bổ trợ lẫn nhau và khai thác đồng bộ, hạ tầng giao thông cần được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.

Tin vui mới nhất cho thị trường BĐS khu vực phía Nam của tỉnh, ngày 9/8, trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, nghe báo cáo đề xuất của tỉnh Phú Thọ về xây dựng tuyến cao tốc Hoà Bình - Việt Trì. Thủ tướng đồng ý chủ trương và giao Bộ Xây dựng quy hoạch tuyến đường theo hướng cao tốc, kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Theo đó, nếu hoàn thành, quãng đường sẽ rút xuống còn 54 km thay vì gần 100 km, thời gian di chuyển giảm một nửa, chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ.

Theo nhiều nhà đầu tư BĐS chuyên nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh, hạ tầng giao thông là yếu tố then chốt. Khi khoảng cách được rút ngắn và tốc độ di chuyển tăng, giá trị bất động sản sẽ tăng theo. Đây là lý do tỉnh quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối liên vùng.

Song song đó, dự án đường Hòa Lạc- Hòa Bình và nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai- Hòa Bình được quan tâm triển khai. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là “nam châm” thu hút đầu tư đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tạo động lực cho cả vùng.

Trong bối cảnh giá đất tại Hà Nội ngày càng tăng cao, giới đầu tư bắt đầu “dịch chuyển” sang các thị trường vệ tinh có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Các xã, phường phía Nam, cách Hà Nội hơn một giờ lái xe trở thành điểm đến hấp dẫn.

Bà Lê Mai Anh, đại diện một sàn giao dịch bất động sản tại phường Hoà Bình, nhận xét: “Giá đất ở khu vực này hiện vẫn ở mức hợp lý so với tiềm năng. Nhà đầu tư Hà Nội đang quan tâm nhiều hơn, nhất là khi nghe thông tin các tuyến đường chiến lược sắp triển khai. Nếu hạ tầng đảm bảo đúng tiến độ, thị trường sẽ bật tăng rất nhanh”.

Sự hưởng lợi không chỉ có đất nền hay căn hộ liền kề, phía Nam tỉnh còn sở hữu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc, có thể phát triển bất động sản nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại và nhà ở gắn với trải nghiệm.

Cần cú hích để “cất cánh”

Dù tiềm năng lớn, thị trường vẫn đang khá trầm lắng. Một nguyên nhân là tâm lý chờ đợi của nhà đầu tư và người dân trước khi các dự án hạ tầng trọng điểm hoàn thành.

Ông Vũ Văn Sơn, một nhà đầu tư cá nhân từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi thường xuyên theo dõi thị trường này những năm qua. Hiện nay, vấn đề không phải là thiếu tiềm năng mà là chưa có cú hích thật sự để tạo làn sóng. Khi hạ tầng kết nối về Việt Trì và Hà Nội thông suốt, tôi tin giá BĐS phía Nam của tỉnh Phú Thọ sẽ không còn ở mức như bây giờ”.

Năm 2025, được coi là năm có nhiều thay đổi quan trọng liên quan đến địa giới hành chính và triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều này tác động không nhỏ đến thị trường BĐS phía Nam của tỉnh.

Tin rằng, với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh sau hợp nhất, thị trường BĐS phía Nam từng bước hồi phục, không chỉ phục vụ nhu cầu ở, mà còn trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ và thương mại.

Như nhận định của đại bộ phận nhà đầu tư: “Với nền giá hiện tại, khi hạ tầng và chính sách đồng bộ, bất động sản phía Nam tỉnh Phú Thọ sẽ không chỉ “ấm” lên, mà sẽ trở thành một trong những điểm nóng mới của thị trường phía Bắc”.

Hồng Trung