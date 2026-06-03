Thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên: 3.759 thí sinh hoàn thành bài thi, 13 thí sinh vắng thi

Sáng 3/6, các thí sinh dự thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành các bài thi môn chuyên. Đây cũng là môn thi cuối cùng, khép lại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Ghi nhận chung tại các Hội đồng coi thi, công tác tổ chức thi được triển khai nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế; các điều kiện phục vụ kỳ thi được bảo đảm tuyệt đối.

Năm học 2026 - 2027, tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn chuyên là 3.759 em. Trong đó, Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương có 1.401 thí sinh đăng ký dự thi; Hội đồng coi thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc có 1.502 thí sinh và Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ có 856 thí sinh dự thi. Toàn tỉnh chỉ vắng 13 thí sinh và không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi môn chuyên tại Hội đồng coi thi THPT Chuyên Hùng Vương.

Theo quy chế, các thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên làm bài thi tương ứng theo phương thức đổi mới. Đối với chuyên Tin học, thí sinh được lựa chọn thi môn Tin học hoặc Toán; các lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học thi bài thi Khoa học tự nhiên tương ứng; lớp chuyên Lịch sử và Địa lí thi bài thi phân môn tương ứng. Riêng các lớp chuyên ngoại ngữ gồm Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn làm chung đề thi với môn Tiếng Anh chuyên; thời gian làm bài 150 phút.

Theo nhận xét sơ bộ của đa số thí sinh, đề thi chuyên năm nay có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy sâu và năng lực tự học tốt.

Sự thành công của kỳ thi là kết quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các cơ quan, ban, ngành địa phương. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác chấm thi sẽ được triển khai ngay sau khi kỳ thi kết thúc.

Đinh Vũ