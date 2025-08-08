Thiết lập chuỗi sản phẩm du lịch chủ lực vùng đất Tổ

Trong không gian phát triển kinh tế - xã hội mới, du lịch vùng đất Tổ có tính liên kết, tích hợp cao và giàu tiềm năng phát triển. Cùng với đó, ngành du lịch tỉnh xây dựng, định hướng các chuỗi sản phẩm chủ lực dựa trên nền tảng vai trò, chức năng và trục phát triển của từng vùng.

Công trình Cổng Trung tâm Lễ hội Đền Hùng với không gian đẹp, bề thế, mang đậm kiến trúc truyền thống, tạo điểm nhấn đối với du khách đến tham quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hệ thống sản phẩm đa dạng, độc đáo

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ mới có lực đẩy về hạ tầng và du lịch chất lượng cao, giàu tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa, cảnh quan để trở thành trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Trong đó, du lịch văn hóa tâm linh là sản phẩm đặc trưng của vùng đất Tổ với trục hệ thống các điểm đến tái hiện không gian văn hóa lịch sử - tín ngưỡng dân gian: Đền Hùng - Ba Vì - Thanh Thủy - Hòa Bình gắn với truyền thuyết về Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Tản Viên Sơn và tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt; Đền Hùng - Tam Đảo - Sóc Sơn gắn với truyền thuyết về hoàng tử Lang Liêu, Quốc mẫu Tây Thiên, Thánh Gióng; Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ - Lào Cai gắn với truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ và tín ngưỡng thờ Mẫu...

Tỉnh tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng khám phá bản sắc văn hóa, văn nghệ truyền thống, phong tục tập quán, trang phục dân tộc, khuôn viên nhà ở dân tộc thiểu số Mường, Thái, Dao, Tày, Mông... tại bản Lác (xã Mai Hạ); bản Hang Kia, Chà Đáy, Pà Cò (xã Pà Cò); bản Sưng (xã Cao Sơn). Xóm Chiến (xã Vân Sơn) và các xóm, bản du lịch trên Khu du lịch hồ Hòa Bình, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Long Cốc, Mỹ Lung, Trung Sơn, Bạch Hạc, Hùng Lô... mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Đối với loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tỉnh chú trọng phát triển chuỗi sản phẩm kết nối các khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Kim Bôi, Đại Lải và phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, như: Chăm sóc sức khỏe, spa, chữa lành kết hợp thiên nhiên...

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng phát triển sản phẩm du lịch MICE tại các trung tâm đô thị với hệ thống khách sạn, hội trường lớn, dịch vụ tiện ích cao cấp kết hợp tổ chức sự kiện quy mô cấp vùng, quốc gia, quốc tế; quan tâm xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm, các hoạt động trekking, đạp xe, leo núi, chèo thuyền gắn với các khu vườn Quốc gia và các điểm du lịch tự nhiên giá trị đặc sắc, như: Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo, Ao Châu, Ao Giời - Suối Tiên; hồ Đại Lải, Xạ Hương, hồ Hòa Bình, Thung Nai, Mai Châu... Khai thác lợi thế các điểm tham quan di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu (như: Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bảo tàng văn hóa Mường, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam...) gắn với giáo dục truyền thống, tìm hiểu giá trị các di sản văn hóa phi vật thể kết hợp các hoạt động trải nghiệm làng nghề, sản xuất nông nghiệp, trò chơi dân gian đặc sắc...

Nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch

6 tháng đầu năm 2025, hoạt động du lịch của tỉnh tăng trưởng khá. Các điểm đến thu hút hàng chục triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Lượng khách lưu trú có xu hướng tăng trở lại, ước đạt 2,9 triệu lượt, góp phần vào tổng thu từ du lịch tăng bình quân 11% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đồng chí Vũ Thị Hoài Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Việc xây dựng các chuỗi sản phẩm du lịch là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển ngành du lịch bền vững, mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, chuỗi sản phẩm du lịch giúp tăng cường trải nghiệm cho du khách, tạo ra giá trị gia tăng, nâng cao khả năng cạnh tranh và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Bên cạnh định hướng xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch chủ lực, tỉnh đang đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm đưa hình ảnh đất Tổ đến gần hơn với du khách trong nước, quốc tế. Đặc biệt là duy trì hiệu quả các kênh truyền thông du lịch như: Cổng thông tin du lịch thông minh, trang thông tin điện tử Du lịch Phú Thọ, fanpage và zalo Du lịch Phú Thọ... Các điểm đến hấp dẫn, tiềm năng lợi thế du lịch của tỉnh được truyền tải rộng rãi giúp khách du lịch tiếp cận thông tin một cách chính thống, thuận tiện, hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chú trọng tuyên truyền thông qua các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, video giới thiệu điểm đến, cơ sở lưu trú, nét đẹp văn hóa của người dân địa phương và trên các phương tiện thông tin truyền thông cũng như tại các sự kiện, hội nghị, hội thảo, liên hoan du lịch trong khu vực và trên cả nước; tích cực tham gia các sự kiện, hội chợ thương mại nhằm quảng bá du lịch Phú Thọ; tăng cường tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, điển hình như các lễ hội: Đền Hùng, Hùng Lô, Trò Trám, Chùa Tiên, Khai Hạ dân tộc Mường, Tây Thiên, Rước nước; Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Thọ năm 2025... Qua đó, không chỉ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống mà còn thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch và cơ quan truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Ngành chủ trương tổ chức các đoàn famtrip và presstrip, mời các doanh nghiệp lữ hành và cơ quan truyền thông đến dự các chương trình kích cầu du lịch; chú trọng khảo sát các điểm đến và xây dựng sản phẩm du lịch mới; tăng cường hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng bản đồ số du lịch Phú Thọ trong không gian phát triển mới để tăng tiện ích, cập nhật thông tin cho du khách khi tìm hiểu về du lịch Phú Thọ; đẩy mạnh truyền thông kết hợp với các Influencer để giới thiệu điểm đến trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, việc phát triển chatbot và trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn du lịch 24/7 giúp quá trình tìm hiểu, đặt dịch vụ của du khách thuận tiện hơn; việc tích cực quảng bá trên các nền tảng toàn cầu giúp giới thiệu du lịch Phú Thọ đến cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch.

Bùi Minh