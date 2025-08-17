Y tế
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam và Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc

Chiều 17/8, Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc (VPI) và Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam (VIGES) đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công tác chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho người dân tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận.

Dự lễ ký kết có PGS.TS Nguyễn Công Long - Chủ tịch Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam; TTUT. Ths Ma Thị Hiền - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc và đông đảo các cố vấn, cán bộ quản lý, y bác sĩ của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh.

Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) ra đời từ tâm huyết của đội ngũ bác sĩ uy tín tuyến trung ương và địa phương với khát vọng kiến tạo một hệ thống y tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa trung ương và cơ sở. Hiện nay, bệnh viện được đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến hàng đầu thế giới, đội ngũ bác sĩ giỏi về chuyên môn đến từ các bệnh viện lớn như: Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, 103, Xanh Pôn.

Đặc biệt, những năm qua, Trung tâm Tiêu hóa VPI được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ bệnh viện tuyến trung ương, nhanh chóng trở thành một trong những chuyên khoa mũi nhọn, chỉ trong thời gian ngắn đã phục vụ hơn 10.000 lượt bệnh nhân, với tỷ lệ hài lòng tuyệt đối đạt 95%.

Các đại biểu dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam VIGES và Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam VIGES và Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc tập trung vào 3 nội dung trọng tâm, gồm: Tư vấn, khám chữa bệnh và hội chẩn từ xa để người dân có thể tiếp cận các chuyên gia hàng đầu ngay khi cần thiết; đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trực tiếp tại bệnh viện, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc; đồng hành trong nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo và sinh hoạt chuyên ngành, thúc đẩy sự phát triển chung của y học Việt Nam.

Đại diện Hội Nội soi Tiêu hóa Can thiệp Việt Nam VIGES và Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc ký thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa VIGES và VPI không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác chuyên môn mà còn là cam kết vì sức khỏe cộng đồng, góp phần giúp người dân Phú Thọ và khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế tiêu chuẩn quốc tế ngay tại quê hương.

Đây là nền tảng để Bệnh viện quốc tế Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong chăm sóc sức khỏe tiêu hóa chất lượng cao tại địa phương.

Lê Minh

