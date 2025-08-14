Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc, tài xế tử vong, một người nước ngoài bị thương

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), lúc 1 giờ 39 phút ngày 14/8, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa phận xã Đông Thành, đề nghị hỗ trợ cứu nạn.

Chiến sĩ Phòng PC07 tiếp cận đưa nạn nhân ra ngoài.

Theo đó, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km69+400 (hướng đi Hà Nội) giữa xe ô tô chở khách loại 26 chỗ, biển kiểm soát 29K-014xx đang chở 23 khách và xe ô tô đầu kéo, biển kiểm soát 21H-015xx, kéo sơ mi rơ mooc 15RM-032xx.

Lái xe chở khách là anh P.N.A, sinh năm 1981, thường trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Lái xe đầu kéo là anh Đ.N.A, sinh năm 1988, thường trú tại xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe đi trước cùng chiều.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe phương tiện và 14 cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Đội đã tổ chức trinh sát, phát hiện còn 2 người mắc kẹt trên xe (1 lái xe, 1 nữ hành khách) và lập tức triển khai đội hình banh cắt thủy lực tiếp cận, đưa người mắc kẹt ra ngoài.

Đến khoảng 2 giờ 5 phút, lực lượng cứu nạn đã đưa được 2 người mắc kẹt ra ngoài khu vực an toàn, bàn giao cho đơn vị y tế. Đến khoảng 2 giờ 58 phút cùng ngày, đơn vị đã kết thúc các hoạt động cứu hộ, cứu nạn và tiến hành bàn giao hiện trường cho đơn vị chức năng giải quyết theo quy định.

Vụ tai nạn đã làm lái xe P.N.A bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện; 1 hành khách nữ quốc tịch Philippine bị thương nhẹ; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Cẩm Lệ