5 loại trà thảo mộc làm mát cơ thể

Miền Bắc đã vào thu nhưng thời tiết vẫn nóng nực khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ngoài nước lọc hay các loại nước ép trái cây, trà thảo mộc là một lựa chọn lý tưởng giúp giải nhiệt, thanh mát cơ thể.

Không chỉ giúp xua tan cơn khát, nhiều loại trà thảo mộc còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, giúp cơ thể cảm thấy sảng khoái và dễ chịu hơn trong cái nóng. Tham khảo 5 loại trà thảo mộc tự nhiên giúp làm mát cơ thể:

1. Trà thảo mộc làm mát cơ thể một cách tự nhiên

Khác với các loại đồ uống có đường hay caffeine cao có thể gây mất nước hoặc tăng nhiệt độ cơ thể, trà thảo mộc thường hoạt động theo nhiều cơ chế để mang lại cảm giác mát mẻ:

Tính mát tự nhiên của thảo dược: Nhiều loại thảo mộc có tính hàn (mát) theo y học cổ truyền. Khi pha thành trà, các hoạt chất trong chúng sẽ tác động vào cơ thể, giúp điều hòa nhiệt độ bên trong, giảm cảm giác nóng bức.

Uống trà thảo mộc giúp làm mát từ bên trong không chỉ giúp hạ nhiệt nhanh mà còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe hiệu quả.

Thúc đẩy quá trình giải nhiệt: Một số loại trà thảo mộc có tác dụng lợi tiểu nhẹ hoặc thúc đẩy đổ mồ hôi, giúp cơ thể giải phóng nhiệt lượng dư thừa ra ngoài hiệu quả hơn.

Bù nước và điện giải: Khi được pha chế đúng cách, trà thảo mộc cung cấp nước và đôi khi là một số khoáng chất thiết yếu, giúp bù đắp lượng nước mất đi do mồ hôi trong những ngày nóng.

Hương thơm và vị giác: Mùi hương thanh khiết và vị dịu nhẹ của trà thảo mộc cũng góp phần mang lại cảm giác sảng khoái, thư thái cho tinh thần, từ đó cảm nhận về nhiệt độ cơ thể cũng dễ chịu hơn.

2. Các loại trà thảo mộc giúp giải nhiệt tuyệt vời

Có rất nhiều loại trà thảo mộc mà bạn có thể lựa chọn để làm mát cơ thể, dưới đây là một số loại trà dễ kiếm và thuận tiện khi sử dụng:

Theo Healthline, thảo mộc thường được phân loại là có tác dụng làm nóng hoặc làm mát. Một số loại trà thảo mộc như bạc hà, sả và hoa cúc rất tốt để làm mát nhiệt độ cơ thể. Nhiều loại cũng có một số lợi ích sức khỏe khác. Vì vậy, thay vì tìm đến đồ uống có gas, hãy thưởng thức trà thảo mộc có thể làm mát cơ thể trong mùa nóng.

Trà bạc hà

Bạc hà có chứa menthol tương tác với một thụ thể cảm biến nhiệt độ trên các tế bào thần kinh tạo cảm giác sảng khoái và thúc đẩy quá trình làm mát tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra, bạc hà còn có nhiều lợi ích khác và trà bạc hà nóng là một cách giúp làm giảm các triệu chứng dị ứng hoặc cảm lạnh mùa hè. Bạc hà cũng có thể giúp làm dịu các triệu chứng đau dạ dày và buồn nôn.

Trà hoa dâm bụt

Trà hoa dâm bụt (hay còn gọi là trà Hibiscus) được biết đến là một loại thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt có tác dụng thanh nhiệt, làm mát cơ thể một cách hiệu quả. Loại thảo mộc màu đỏ tươi này có thể mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu khi trời nóng. Hoa dâm bụt cũng có tác dụng lợi tiểu và giúp cơ thể giữ nước. Cách tốt nhất để pha trà đá hoa dâm bụt là pha cánh hoa dâm bụt khô, nụ tầm xuân khô, hoa cúc khô và quế. Sau khi để hoa ngấm, hãy để nguội, thêm đá và thưởng thức.

Trà hoa cúc

Hoa cúc nổi tiếng với khả năng làm dịu thần kinh, giảm căng thẳng và lo âu. Khi tâm trí được thư thái, cơ thể cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, từ đó giảm bớt cảm giác bức bối do nhiệt độ cao gây ra.

Uống trà hoa cúc là một cách tuyệt vời để bổ sung nước cho cơ thể, điều này rất quan trọng để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định và ngăn ngừa mất nước trong những ngày nóng. Mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết cùng vị trà dịu ngọt tự nhiên của hoa cúc cũng góp phần mang lại cảm giác sảng khoái và tươi mới ngay lập tức.

Trà xanh

Mặc dù có chứa caffeine nhưng trà xanh vẫn là một thức uống giải khát và làm mát cơ thể. Theo quan điểm của cả y học hiện đại và y học cổ truyền phương Đông, trà xanh được xem là một loại thức uống có tính hàn (lạnh) và có khả năng thanh nhiệt. Để tăng cường hiệu quả làm mát, bạn có thể uống trà xanh đá, trà xanh ướp lạnh, hoặc kết hợp với các nguyên liệu có tính mát khác như bạc hà, chanh hoặc gừng.

Trà sả

Sả thường được làm gia vị với mùi hương và hương vị cam quýt tươi mát. Trà sả là một loại đồ uống thảo mộc được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức, vì nó có khả năng thanh nhiệt và làm mát cơ thể một cách tự nhiên. Sả chứa các hợp chất có khả năng hỗ trợ lưu thông máu. Khi máu lưu thông tốt, cơ thể sẽ phân phối nhiệt lượng hiệu quả hơn, giúp điều hòa thân nhiệt và tránh tình trạng bốc hỏa, nóng trong người.

Theo Healthline, loại thảo mộc mạnh mẽ này cũng được biết đến với khả năng làm mát cơ thể cũng như hỗ trợ các kích ứng da như cháy nắng. Để tăng cường hiệu quả làm mát, bạn có thể pha trà sả với một số nguyên liệu khác có tính mát như chanh, mật ong hoặc gừng. Uống lạnh cũng là một cách tuyệt vời để giải khát và làm mát tức thì.