Thực đơn tham khảo cho người tăng huyết áp

Chế độ dinh dưỡng trong phòng và điều trị tăng huyết áp cần cung cấp đủ năng lượng, các vitamin và khoáng chất, ít natri, giàu kali, giàu chất xơ, giảm lượng acid béo bão hòa và tổng lượng chất béo.

1.Nguyên tắc dinh dưỡng cho người tăng huyết áp

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và kiểm soát tăng huyết áp. Nguyên tắc chung là áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, giảm muối, giàu kali, kiểm soát cân nặng và hạn chế các yếu tố nguy cơ tim mạch.

- Chế độ ăn nên giàu chất xơ, ít chất béo bão hòa, giảm cholesterol và chất béo chuyển hóa, nhằm kiểm soát mỡ máu và phòng xơ vữa động mạch - yếu tố nguy cơ của tăng huyết áp; nên tăng cường thực phẩm giàu kali, canxi và magiê như rau xanh, củ quả tươi, sữa ít béo và các loại hạt.

- Hạn chế đường tinh luyện và thực phẩm giàu năng lượng để tránh thừa cân béo phì - yếu tố nguy cơ phổ biến.

- Cần hạn chế lượng muối ăn vào, tối đa 5g muối/ngày (tương đương 2g natri), bao gồm cả muối trong thực phẩm chế biến sẵn; tránh dùng nước chấm, thực phẩm mặn như dưa cà muối, mắm, khô cá, đồ hộp.

- Kiểm soát cân nặng: Cho đến nay nhiều nghiên cứu ngắn hạn cũng như dài hạn đều đã khẳng định có một mối tương quan rõ rệt giữa chỉ số khối cơ thể (BMI) và huyết áp.

Ở người tăng cân quá mức hoặc béo phì nếu dùng chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp luyện tập giảm được cân nặng thì huyết áp cũng giảm. Như vậy trong dự phòng và điều trị tăng huyết áp phải kết hợp chế độ ăn chống béo phì vì béo phì có liên quan chặt chẽ đến tăng huyết áp.

Ngoài ra, người bệnh cần hạn chế rượu bia, ngưng hút thuốc lá, và duy trì lối sống năng động, kiểm soát stress, góp phần ổn định huyết áp hiệu quả. Chế độ ăn theo kiểu DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) được khuyến khích áp dụng cho người tăng huyết áp.

Người tăng huyết áp không nên ăn nhiều dưa muối.

Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý:

Uống đủ nước: 1,5 - 2 lít/ngày, ưu tiên nước lọc, nước đun sôi để nguội.

Hạn chế rượu bia, cà phê đặc, trà đặc.

Không dùng thực phẩm chế biến sẵn, đồ hộp, xúc xích, khoai tây chiên, mì gói...

Chọn dầu thực vật như dầu oliu, dầu đậu nành, không dùng mỡ động vật.

Gợi ý thay thế thực phẩm:

Nhóm thực phẩm Nên dùng Hạn chế Chất đạm Cá biển, đậu hũ, thịt nạc, trứng Thịt mỡ, phủ tạng, đồ chiên Tinh bột Gạo lứt, khoai, bánh mì đen Gạo trắng, bánh mì trắng Rau củ Rau xanh đậm, bí đỏ, củ dền Dưa chua, kim chi (nhiều muối) Trái cây Cam, chuối, táo, bơ Nước trái cây công nghiệp Chất béo Dầu thực vật, hạt dinh dưỡng Mỡ động vật, bơ thực vật, margarine

2. Thực đơn tham khảo

Tổng năng lượng khoảng 1600 -1800 kcal/ngày, phù hợp với người ít vận động, cần duy trì cân nặng hoặc giảm cân nhẹ.