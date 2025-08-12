Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ một số dự án khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 12/8, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện một số dự án tại khu vực Vĩnh Phúc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Tam Dương I, khu vực 2; thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của KCN Thăng Long Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất với không gian mới, có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Với quan điểm, thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ nỗ lực, vượt qua những khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh. Đối với các dự án đầu tư thứ cấp vào các KCN, đồng chí lưu ý cần ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực, có hàm lượng công nghệ cao, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với quốc lộ 2B đến Tây Thiên, đi Quốc lộ 2C và Tuyên Quang). Dự án có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng; tổng chiều dài tuyến gần 27 km. Đến nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và các nhà thầu được 9,5km, toàn tuyến còn lại khoảng 15,5km chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Thời gian qua, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, vật tư triển khai thi công đào, đắp nền đường, hệ thống thoát nước ngang, công trình cầu các phạm vi được bàn giao mặt bằng. Giá trị hoàn thành dự án đến nay đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Đoàn đã đến thăm và kiểm tra Dự án Cảng ICD Vĩnh Phúc của Công ty cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc. Dự án này có diện tích 83ha, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, kết nối 20 KCN với các cảng biển và sân bay lớn như Hải Phòng, Nội Bài, và mở rộng đến các tỉnh Vân Nam và Côn Minh (Trung Quốc).

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và Đoàn công tác thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa các dự án vào hoạt động trong thời gian sớm nhất, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Cũng trong chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cùng Đoàn công tác đã kiểm tra phạm vi đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu B1, tỉ lệ 1/2000 phát triển đô thị du lịch xung quanh hồ điều hòa thuộc phường Vĩnh Yên, các xã Bình Nguyên, Xuân Lãng, Nguyệt Đức, Tam Hồng, Yên Lạc.

Trần Tỉnh