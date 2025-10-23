Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua một số nội dung quan trọng

Ngày 23/10, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo các nội dung ở các nhóm lĩnh vực: Kinh tế, giáo dục... Đối với các chính sách thuộc nhóm kinh tế, Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo dự thảo tờ trình các nghị quyết: Quy định về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ di dời đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Về việc giao tài sản công là nhà, đất, tài sản khác gắn liền với đất và xe ô tô cho 4 phường khu vực Vĩnh Phúc (trước sáp nhập) quản lý, sử dụng và xử lý. Quy định một số nội dung khi xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu kết luận các nội dung tại hội nghị

Thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, các đại biểu thống nhất cao chủ trương ban hành các nghị quyết này. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Các chính sách này liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân cũng như đảm bảo công tác quản lý thực hiện hiệu quả, thống nhất. Đồng chí đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng chính sách hướng đến lợi ích của Nhân dân, cân bằng hài hòa chính sách phù hợp chung với tỉnh mới và đặc thù của từng vùng; rà soát các dự thảo tờ trình bảo đảm theo quy định của pháp luật, đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tham chiếu với các chính sách đã thực hiện trước đó.

Đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các văn bản để khi trình HĐND tỉnh đảm bảo yêu cầu theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Các đại biểu cũng nhất trí cao với các nội dung: Giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn dự phòng ngân sách Trung ương. Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức đơn giá thuê đất đối với đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng công trình ngầm; mức đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh. Quy định về bồi thường nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất; bồi thường chi phí tự cải tạo, sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; bồi thường, hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản và bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả; ban hành đơn giả bồi thường thiệt hại về nhà, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe Đảng ủy UBND báo cáo và nhất trí cao nội dung các chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục gồm: Quy định mức thưởng đối với học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bởi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Quy định một số chính sách đối với học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh; chế độ đối với học sinh và chuyên gia, giáo viên trực tiếp thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cấp khu vực, quốc tế. Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác của tỉnh Phú Thọ thực hiện đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tính toán rà soát lại ngành nghề, địa bàn, mức hỗ trợ, số lượng hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào trên cơ sở mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh của Lào.

Về Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, đồng chí yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo cần xác định rõ, cụ thể đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả...

Đối với các nội dung quy định mức hỗ trợ, mức thưởng cho học sinh, giáo viên cơ quan soạn thảo cần rà soát các dự thảo chính sách theo hướng tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng trẻ em, học sinh diện hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường báo cáo các nội dung thuộc thẩm quyền tại hội nghị

Với các dự thảo tờ trình thuộc nhóm chính sách khác như: Quy định về chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ việc đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bản tỉnh. Quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh. Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương. Đề nghị cho ý kiến đối với khen thưởng cấp Nhà nước. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều nhất trí với các nội dung trong dự thảo đã trình bày tại hội nghị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đề nghị, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách nhanh chóng hoàn thiện các văn bản trình HĐND theo quy định.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương phát biểu Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2026-2030

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo và nhất trí các nội dung: Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2026-2030. Quy định các mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh...

