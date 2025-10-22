Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 22/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính và 3 Ban quản lý dự án khu vực báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. Cùng dự có các phó Chủ tịch UBND tỉnh: Quách Tất Liêm, Nguyễn Huy Ngọc; lãnh đạo các sở, ngành; Giám đốc Ban Quản lý dự án các khu vực: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Báo cáo của Sở Tài chính, 3 Ban quản lý dự án và thảo luận của các đại biểu khẳng định: Việc UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đôn đốc tiến độ một số dự án lớn, dự án trọng điểm đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, kịp thời xác định và tháo gỡ được một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong tổng số hơn 12.215 tỷ đồng được Thủ tướng giao, có 3.629 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2024 sang, hơn 8.586 tỷ đồng vốn giao trong năm 2025. Ước đến 31/1/2026, số vốn ngân sách Trung ương của tỉnh giải ngân là 7.529 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, trong đó vốn kéo dài đạt tỷ lệ 97%, vốn kế hoạch năm 2025 đạt 47% kế hoạch. Tổng số vốn đề nghị thực hiện kéo dài sang năm 2026 là 4.166 tỷ đồng của 8 công trình, trong đó 2 công trình dự dự kiến bố trí vốn kế hoạch ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 – 2030...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân giải ngân chưa đạt kế hoạch do các Ban Quản lý dự án khu vực làm chủ đầu tư hầu hết là các dự án lớn, triển khai trên địa bàn rộng, có diện tích đất phải thu hồi lớn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục. Công tác bồi thường, GPMB do UBND các xã, phường thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ triển khai chậm không đáp ứng tiến độ thi công công trình. Nguồn vật tư, vật liệu đất đắp khan hiếm, giá nhiều loại vật liệu tăng làm tăng chi phí dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án...

Giám đốc Sở Tài Chính Vương Thị Bẩy báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp, các ngành, địa phương; yêu cầu Ban quản lý dự án các khu vực và các sở, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, cơ quan Trung ương và Chỉ thị 06 ngày 7/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đặc biệt là phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác phối hợp. Hoàn thành việc bàn giao chủ đầu tư các dự án xong trước 30/10.

Trước 24/10, các Ban Quản lý dự án phải rà soát lại toàn bộ các dự án, có cam kết giải ngân từng dự án theo mốc thời gian cụ thể gửi Sở Tài chính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo, tháo gỡ. Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn hành... Trong quá trình xử lý lưu ý công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Sở Tài chính tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh điều chuyển nội bộ vốn thuộc các Ban quản lý dự án và từ Ban quản lý dự án này sang các Ban quản lý dự án khác, hoàn thành xong trước 30/10; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án rà soát, trình HĐND điều chuyển, kéo dài đối với những dự án thuộc ngân sách Trung ương, nhất là các dự án vốn liên vùng tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 12.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các khu vực: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị

Các sở, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tháo gỡ khó khăn về đất đắp nền; kịp thời điều chỉnh giá vật liệu xây dựng. Sở Nội vụ rà soát cán bộ, nhân lực đang công tác của Trung tâm phát triển quỹ đất Hòa Bình để điều chuyển về công tác tại Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình. Điều chuyển, biệt phái cán bộ của các Ban quản lý dự án khu vực để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công việc. Trung tâm phát triển quỹ đất Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình xác định giá đất cụ thể đối với từng dự án đầu tư công trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các sở chuyên ngành hướng dẫn việc gia hạn hợp đồng; Ban quản lý dự án chủ động gia hạn hợp đồng, ký gia hạn hợp đồng với các chủ thầu trong trường hợp các dự án vẫn còn trong thời hạn thực hiện hợp đồng. Đối với các dự án không còn thời hạn thực hiện hợp đồng, Ban quản lý các dự án chủ động điều chỉnh quyết định đầu tư của dự án đảm bảo qui định của pháp luật đầu tư công và qui định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng...

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ công tác đặc biệt về giải ngân đầu tư công; Quyết liệt, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư công. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; Lấy kết quả giải ngân là căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua của các cấp, các ngành và mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của người đứng đầu. Các cấp, các ngành cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh

Đinh Vũ