Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tối 22/10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025 đã được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội. Tới dự và trao giải cuộc thi có Chủ tịch nước Lương Cường. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm - năm 2025 đã thu hút trên 541.000 tác phẩm, tăng hơn 73.000 tác phẩm so với năm 2024. Nội dung tập trung bảo vệ, lan tỏa những nội dung mới trong các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; những sự kiện chính trị, lịch sử quan trọng của đất nước; những chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp. Sau hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã lựa chọn được 137 tác phẩm xuất sắc nhất và 20 tập thể tiêu biểu nhất để vinh danh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã đã trao 12 giải A, 23 giải B, 36 giải C, 66 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả và trao 20 giải Triển vọng dành cho đoàn viên, thanh niên có tác phẩm chất lượng tốt.

Trong đó, Tập thể Tỉnh ủy Phú Thọ được nhận giải “Tập thể xuất sắc” đã tổ chức cuộc thi sâu rộng, nhiều tác phẩm gửi dự thi cấp Trung ương có chất lượng tốt.

Tỉnh ủy Phú Thọ nhận giải “Tập thể xuất sắc” tại cuộc thi

Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ có tác phẩm: “Tăng sức đề kháng trước thông tin xấu độc về tinh gọn bộ máy” đạt giải B thể loại truyền hình và tác phẩm “Giám sát quyền lực, kiểm soát tài sản, cần giải pháp căn cơ” đạt giải Khuyến khích thể loại phát thanh. Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ có 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích thể loại Tạp chí.

Tác phẩm: “Tăng sức đề kháng trước thông tin xấu độc về tinh gọn bộ máy” đạt giải B. Nhóm tác giả: Hà Dung, Duy Thành, Trần Tuấn, Xuân Trường, Cao Trang (Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ)

Tác phẩm: “Giám sát quyền lực, kiểm soát tài sản, cần giải pháp căn cơ” đạt giải Khuyến khích. Nhóm tác giả: Duy Thành, Phương Thúy, Phương Thảo, Trọng Nhận

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu năm 2026, đồng thời, nhấn mạnh, với dấu ấn, vị thế và sức lan tỏa lớn của các cuộc thi trong 5 năm qua, các cuộc thi tiếp theo cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung, hình thức, bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kịp thời lan tỏa trong Đảng và Nhân dân những nội dung quan trọng, trọng tâm của văn kiện Đại hội XIV, tạo nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Cuộc thi góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Duy Thành - Trần Tuấn