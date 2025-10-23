Chủ tịch UBND tỉnh thăm, làm việc tại 3 xã Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương

Chiều 23/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đi thăm, làm việc với 3 xã: Thanh Ba, Quảng Yên và Hoàng Cương về tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, định hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp, các sản phẩm chủ lực trên địa bàn.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc sở Nội vụ và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác, lãnh đạo 3 xã cho biết: Sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin của người dân với cấp ủy, chính quyền; những sự việc phát sinh, tâm tư nguyện vọng của người dân được giải quyết nhanh. Tuy nhiên, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức bộ máy, nhân sự, đặc biệt là trình độ chuyên môn của cán bộ chưa đồng đều theo vị trí việc làm. Chưa có công chức có trình độ chuyên môn quản lý nhà nước về giáo dục, y tế, nội vụ, thiếu công chức chuyên ngành công thương, xây dựng, khuyến nông, công nghệ thông tin.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc

Xã Thanh Ba kiến nghị tỉnh bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục và đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Ba; UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 phòng học thông minh (phòng học STEM) kiểu mẫu tại trường THCS Thanh Ba II.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi báo cáo tại buổi làm việc

Đối với xã Quảng Yên, với đặc điểm địa hình đồi thấp, đất đai rộng, quỹ đất phát triển còn nhiều dư địa cùng định hướng quy hoạch hợp lý, xã có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp - dịch vụ logistics của khu vực trong giai đoạn tới. Lãnh đạo xã Quảng Yên đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh một số vị trí trong quy hoạch chung của để làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, khu nhà ở xã hội phục vụ cho các dự án khu công nghiệp, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các công trình hạ tầng trọng điểm. Đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương chuyển đổi Ga đường sắt Quảng Yên thành Ga đường sắt hỗn hợp hoặc ga hàng hóa; quan tâm, sớm bố trí vốn đầu tư cho các tuyến đường trọng điểm đã được xác định trong quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Quảng Yên Hoàng Vũ Cảnh báo cáo tại buổi làm việc

Lãnh đạo xã Hoàng Cương đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để UBND xã có kinh phí khắc phục 150m sạt lở tuyến đê bao Hoàng Hanh và sập 2 cầu dân sinh do ảnh hưởng của mưa bão đêm 30/6/2025. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đối với cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai; xem xét cho bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp với quy mô trên 50ha tại khu 4, khu 5 xã Hoàng Cương; báo cáo Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí để giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối khu tái định cư qua cổng Nhà máy Z121 để kết nối với tuyến đường tỉnh lộ 311.

Đồng chí Bí thư xã Hoàng Cương Mai Xuân Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chia sẻ những khó khăn của 3 xã về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời đề nghị các xã phải chủ động điều động nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc ở xã. Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu, giải đáp, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất với UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các xã.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, nỗ lực bước đầu của cấp ủy, chính quyền 3 xã Quảng Yên, Hoàng Cương và Thanh Ba sau sáp nhập. Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các xã trong điều kiện sáp nhập đơn vị hành chính và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền xã từng bước sớm giải quyết những khó khăn từ trước mắt đến lâu dài để chính quyền cấp xã vận hành hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến đầu tư tuyến đường Đồng Xuân - Vân Lĩnh trên địa bàn xã Thanh Ba

Nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng; bám sát những chủ trương lớn của Trung ương cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương. Chủ động có các giải pháp nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ đội ngũ cán bộ để từng bước đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới; đẩy mạnh ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; làm tốt công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; kịp thời cải tạo, nâng cấp công trình hiện có và triển khai có hiệu quả các dự án bàn giao từ cấp huyện trước đó; quan tâm hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến chỉ đạo đầu tư tuyến đường kết nối đường tỉnh 314B vào Cụm công nghiệp Quảng Yên

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến dự án mở rộng Công ty Z121 thuộc địa bàn xã Hoàng Cương

Tập trung nghiên cứu điều chỉnh, đề xuất các công trình, dự án vào quy hoạch tỉnh, trên tinh thần phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, nhất là các dự án liên kết có tính chất tương đồng giữa các xã. Tiếp tục xác định nông nghiệp là trụ đỡ; quan tâm công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đặc biệt, cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đi qua địa bàn và những dự án của xã, liên xã, tạo động lực phát triển...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa, cho ý kiến dự án mở rộng mỏ đá vôi Công ty CP Xi măng VICEM Sông Thao thuộc địa bàn xã Hoàng Cương

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Công ty sản xuất chè búp tím UT trên địa bàn xã Thanh Ba

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã đi thăm thực địa những vị trí định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp của 3 xã Quảng Yên, Hoàng Cương và Thanh Ba. Chủ tịch UBND tỉnh định hướng các xã tập trung phát triển cụm công nghiệp, đưa các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào CCN sản xuất để đảm bảo môi trường.

Thăm vị trí dự án mở rộng hơn 77ha nhà máy Z121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trên địa bàn xã Hoàng Cương; thăm khu mỏ đá vôi, nguồn nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Sông Thao, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Nhà máy xi măng Sông Thao khai thác đá phải áp dụng công nghệ mới, đảm an toàn, hạn chế việc khai thác đá ảnh hưởng đến người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm Di tích Nông trường chè Vân Lĩnh và trò chuyện với con em cán bộ Trung đoàn 210 từ mọi miền quê về xây dựng Nông trường chè Vân Lĩnh xưa kia

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đến thăm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trà UT sản xuất chế biến các sản từ trà búp tím và thăm điểm di tích lịch sử Trung đoàn 210 xây dựng Nông trường chè Vân Lĩnh ở xã Thanh Ba.

Đinh Vũ