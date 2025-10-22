Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 22/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra trong ba ngày (từ 8-10/12/2025). Kỳ họp lần này dự kiến sẽ tăng cường thời gian thảo luận, tiếp thu, giải trình, tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp dự kiến xong trước ngày 30/11/2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Tại kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo công tác của Thường trực HDNĐ tỉnh; báo cáo công tác của các Ban HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HDNĐ tỉnh; 12 báo cáo thường lệ của UBND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trình HĐND tỉnh của Ủy ban MTTQ tỉnh; báo cáo công tác năm 2025 của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cơ quan thi thành án dân sự tỉnh; thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội khoá XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng thời, dự kiến nghe, thảo luận, xem xét thông qua 49 dự thảo nghị quyết ở các lĩnh vực kinh tế, ngân sách; văn hoá - xã hội; pháp chế; dân tộc. Trong đó, tập trung xem xét, thảo luận nhiều nội dung chuyên đề nổi bật như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân thu nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2026- 2030; Nghị quyết quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn; quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; quy định danh mục khu đất dự kiến thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng; quy định cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng băng xe buýt...

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào một số nội dung trình tại kỳ họp, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng. Đây là kỳ họp thường lệ cuối cùng của HĐND khoá XIX và là kỳ họp thứ 2 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc nghiên cứu, thảo luận và giải trình liên quan đến hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, chế độ lớn với nhiều cơ chế, chính sách tác động mạnh mẽ đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, xây dựng báo cáo, bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ tờ trình và dự thảo nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất trước ngày 24/11/2025 để phục vụ thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp và đại biểu khách mời. Các Ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, thống nhất thời gian, cách thức thẩm tra các báo cáo kỹ lưỡng, tiến hành nắm tình hình tại cơ sở theo hình thức phù hợp để đảm bảo chất lượng các nghị quyết sẽ được thông qua; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo nghị quyết để nắm bắt tinh thần, nội dung của nghị quyết ngay từ bước đầu...

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến tại phiên họp.

Đối với các hoạt động tại Kỳ họp, đồng chí lưu ý cần chú trọng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; tập trung vào các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, các nội dung có ý kiến tổng quát, thiết thực; việc trình bày các nội dung thường lệ đảm bảo ngắn gọn đáp ứng thời gian kỳ họp.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể về các phần việc, công tác chuẩn bị cho kỳ họp; yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức tốt kỳ họp, trong đó chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ kỳ họp và tổ chức tốt truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, chất vấn tại hội trường và bế mạc kỳ họp...

