Phú Thọ có 2 khu du lịch cấp quốc gia

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh hiện có 2 Khu du lịch (KDL) quốc gia, gồm: Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và KDL Tam Đảo. Trên địa bàn có 1 KDL cấp tỉnh đã được công nhận, đang hoàn thiện hướng tới đề nghị công nhận KDL hồ Hòa Bình là KDL quốc gia. Việc huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật tại một số khu, điểm du lịch của tỉnh được chú trọng, hình thành rõ nét các khu, điểm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách trong nước, quốc tế.
KDL quốc gia Tam Đảo thu hút du khách đến tham quan, khám phá vẻ đẹp thị trấn mờ sương
KDL Hồ Hòa Bình với tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng đang được xúc tiến đầu tư để được công nhận là KDL cấp quốc gia
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch. Toàn tỉnh có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 buồng phòng. Trong đó, có 182 khách sạn (9 khách sạn từ 4 – 5 sao); 94 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. Năm 2025, tỉnh ước đón 14,5 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.800 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh du lịch có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%.
