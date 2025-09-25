Thoát nghèo nhờ trồng rau an toàn

Chỉ hơn 2 năm trước, bà Ngô Thị Liên ở khu 2, xã Hoàng Cương chưa bao giờ nghĩ mỗi năm gia đình có thể thu tới hàng trăm triệu đồng từ mấy sào đất vườn, đất bãi. Bà Liên chia sẻ: Trước đây, thu nhập chủ yếu của gia đình trông vào khoảng 6 sào đất vườn và đất bãi nên cuộc sống khá bấp bênh. Sau khi được hỗ trợ vay vốn theo chương trình giảm nghèo, gia đình tôi tham gia và được HTX rau an toàn Hoàng Cương hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm nên thu nhập ổn định, thoát được nghèo.

Nhờ trồng rau an toàn, gia đình bà Ngô Thị Liên ở xã Hoàng Cương thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Tham gia vào HTX rau an toàn Hoàng Cương, gia đình bà Liên đã cải tạo đất, chuyển sang trồng rau an toàn theo kế hoạch của HTX, từ các loại rau ăn lá như rau cải, rau muống, mồng tơi, rau dền... đến các loại lấy củ, quả như đỗ, dưa chuột, su hào, cà chua... Sản phẩm thu hoạch đến đâu được hợp tác xã bao tiêu đến đó nên gia đình yên tâm đầu tư sản xuất theo hướng thâm canh và tiêu chuẩn VietGAP. Từ đó, gia đình bà có nguồn thu ổn định, thoát khỏi cái nghèo từng đeo bám nhiều năm.

Cũng như gia đình bà Liên, gia đình chị Lê Thị Hòa ở khu 1 cũng trở nên khá giả nhờ trồng rau an toàn. Không chỉ thoát nghèo, vợ chồng chị còn hỗ trợ gần chục hộ khác có nguồn thu ổn định. Chị Hòa cho biết: Ban đầu, gia đình tôi trồng rau xanh theo phương pháp truyền thống nhưng việc tiêu thụ rất khó do ở khu vực nông thôn, hầu hết các hộ đều có đất vườn, tự cung tự cấp. Vì thế, gia đình tôi chuyển hướng tiêu thụ, tìm thị trường ở các khu vực như Lào Cai, Tuyên Quang... Nhận thấy thị trường ở đây khá ổn định, gia đình tôi thuê thêm diện tích đất bãi, đồng thời liên kết với một số hộ khác trong khu để mở rộng diện tích trồng rau an toàn. Đến nay, trung bình mỗi ngày chúng tôi cung cấp cho thị trường Lào Cai, Tuyên Quang khoảng 300-400kg rau, củ, quả các loại. Doanh thu của các hộ đạt bình quân khoảng 150 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với trồng lúa, ngô trước đây.

Chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ ngoại tỉnh, liên kết sản xuất với một số hộ khác giúp gia đình chị Lê Thị Hòa, xã Hoàng Cương vươn lên trở thành hộ khá giả.

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được triển khai, trong đó có một chỉ tiêu quan trọng là tạo sinh kế cho người dân, đảm bảo nguồn thu nhập bền vững, ổn định. Thực hiện chương trình, ngay từ đầu giai đoạn, địa phương đã triển khai xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế hộ cũng như kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện của địa phương. Trước khi sáp nhập, cấp ủy và chính quyền các xã Hoàng Cương, Mạn Lạn và Ninh Dân (thuộc huyện Thanh Ba cũ), nay là xã Hoàng Cương đều trăn trở về vấn đề tìm sinh kế phù hợp cho người dân trên địa bàn. Nhiều mô hình đã được triển khai như trồng cây gai xanh, cây ăn quả, chuối tiêu, chuối tây trên đất bãi, rau an toàn... Trong đó, mô hình trồng rau an toàn đã phát huy được hiệu quả, nhiều hộ nhờ cây rau đã thoát nghèo, thay đổi tập quán sản xuất, chú trọng đến nhu cầu thị trường...

Đồng chí Hà Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã nhận định: Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, bên cạnh việc hỗ trợ cho các hộ nghèo xây dựng mô hình kinh tế từ nguồn vốn ngân sách, địa phương tuyên truyền, vận động các hộ có kinh nghiệm, có vốn hỗ trợ các hộ nghèo, giúp nhau thoát nghèo. Cùng với tiếp tục thực hiện chương trình sau khi giai đoạn 1 kết thúc, địa phương mong Đảng, Nhà nước tiếp tục triển khai giai đoạn 2, trong đó tập trung hỗ trợ kinh phí cải tạo, nâng cấp và xây mới hệ thống giao thông, kênh mương nội đồng. Hạ tầng thuận lợi giúp cho người dân giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế là phương án giảm nghèo bền vững nhất, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, toàn xã không còn hộ nghèo như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Trồng rau an toàn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tưới tự động giúp giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế ở Hoàng Cương.

Quân Lâm