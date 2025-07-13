Thời tiết ngày 13/7: Mưa dông diện rộng, biển động, cảnh báo thiên tai cấp 1

{title}
Mưa lớn cục bộ có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.
Nước ngập sâu tại một ngã tư ở Hà Nội sau mưa lớn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có nắng gián đoạn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C,nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/7 đến 3 giờ sáng nay có nơi vượt 50mm, điển hình như: trạm Lạc Lương (Phú Thọ) 98,4mm, trạm Yên Thắng (Thanh Hóa) 69,2mm, trạm Lâm Thượng (Lào Cai) 61,4mm, trạm Trương Lương (Cao Bằng) 60,4mm và trạm Kỳ Lâm (Tuyên Quang) 57,8mm.
Dự báo trong ngày và đêm 13/7, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Vào chiều và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa dao động từ 10-30mm, riêng một số nơi có thể trên 60mm. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa lớn cục bộ có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1.
Hiện nay, ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông.
Dự báo trong ngày và đêm 13/7, khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển kể trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
