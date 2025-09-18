Thời tiết ngày 18/9: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) đã đi vào Biển Đông và đang gây thời tiết nguy hiểm trên nhiều khu vực.

Hồi 1 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50–61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15–20km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới Ảnh: thoitietvietnam

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9; riêng vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5–4,5m, biển động mạnh. Ở vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh, khu vực Giữa và Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 1,5–3m.

Đáng chú ý, đêm 19/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 10–11, sóng cao 3–5m, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức 2; riêng vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông ở mức 3. Các chuyên gia cảnh báo đây là vùng nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động do gió mạnh, sóng lớn và khả năng xuất hiện lốc xoáy.

Trên đất liền, mưa gia tăng tại nhiều khu vực. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào đêm và sáng. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ trên 70mm; nguy cơ mưa lớn cường suất cao trên 70mm/3 giờ.

Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, lượng mưa ghi nhận từ 19h ngày 17/9 đến 3h ngày 18/9 có nơi rất lớn: Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) 92,6mm, Ia Mơ (Gia Lai) 113,2mm, Ia Lốp (Đắk Lắk) 80mm. Dự báo trong ngày 18/9, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 100mm; cảnh báo mưa cường suất lớn trên 80mm/3h.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn