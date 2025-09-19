Thời tiết ngày 19/9: Bão số 8 di chuyển vào đất liền Quảng Đông (Trung Quốc)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão số 8 ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ.

Dự báo đến 16 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 115 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), duy trì cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 11. Đến sáng 20/9, bão đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và tan dần.

Vị trí và đường đi của bão số 8. Ảnh: thoitietvietnam

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, ngày và đêm 19/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa), Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Riêng vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11, sóng cao 3 - 5m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Phú Thọ, đồng bằng và ven biển xuất hiện mưa rào, dông rải rác. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Một số trạm đã ghi nhận lượng mưa lớn như: Quỳnh Lưu (Nghệ An); Hồ Cánh Chim (Thanh Hóa); Thị trấn Đa Mi Ri - Đa Huoai (Lâm Đồng).

Dự báo, từ sáng sớm đến chiều 19/9, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, có nơi trên 60mm. Chiều và tối, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác, có nơi trên 70mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa lớn cường suất lớn trên 60 - 80mm/3 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.

Các địa phương, đặc biệt là khu vực ven biển, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và hoạt động sản xuất.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nguồn baotintuc.vn